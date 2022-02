Most sprema opoziv ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića. Premijer Andrej Plenković nije impresioniran. ''Na trepavicama da stoje neće nikoga maknuti'', poručio je te raspalio i po SDP-ovcima Peđi Grbinu i Arsenu Bauku uz neizostavan spomen predsjednika Republike Zorana Milanovića.

''Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić nije samo upleten u aferu Krš-Pađene, nego je i nesposoban i to je razlog zašto će Most pokrenuti njegov opoziv'', najavio je saborski zastupnik te stranke Božo Petrov.



Na komentar premijera Andreja Plenkovića nije dugo trebalo čekati.



''U Hrvatskoj postoje politički akteri koji rade, koji osiguravaju radna mjesta, zdravlje, cjepivo, potpore... I postoje oni koji ne rade ništa, koji pokreću inicijative koje će biti odbijene, koji često ni ne dođu na glasanje. Da se na trepavice postave, nikoga neće maknuti do kraja mandata. Bio to Horvat, Ćorić... Doći ćemo u Sabor, izglasat ćemo i idemo dalje'', kazao je Plenković na traženje novinara nakon predstavljanja paketa pomoći građanima i gospodarstvu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.



''Pazite koje je to licemjerstvo, na dan kada iznesemo paket od 4,8 milijardi kuna koji je dobar za sve oni dolaze s inicijativom protiv Ministarstva gospodarstva. E, neće proći'', zaključio je Plenković, koji je oporbu nazvao ''šakom jada'' s kojom se politički bori i koju će nastaviti pobjeđivati.



"Ne postoji taj akter, postoji povjerenje i mandat. Mandat dobijem ja, idemo na izbore, sastavimo većinu, funkcioniramo, radimo za građane, dižemo BDP, investicijski kreditni rejting, donesemo 25 milijardi eura u Hrvatsku koje nikad nitko nije donio, ulazimo u Schengen i europodručje, kupimo Rafale, sagradimo Pelješki most, riješimo sva pitanja hrvatskih branitelja, jačamo vojsku, policiju…", nizao je samohvalu premijer.



Ćorić je ustvrdio da nikada u životu nije nikome naložio da učini nešto nedopušteno te da je spreman odgovarati pred svim institucijama na pitanja vezana uz sam slučaj: "Moja suradnja s predsjednikom Plenkovićem od listopada 2016. godine bila je, barem prema mom dojmu, uspješna. Ali, isto tako, on zna da ni u jednom trenutku, prema dogovoru koji imamo od početka suradnje, ne želim i neću dopustiti da budem uteg Vladi i HDZ-u".



Ćorić dao kratku izjavu pa pobjegao s presice: "Bit ću na raspolaganju svim tijelima RH vezano za istragu"

Odmah se Plenković bacio i u obranu predstojnika svojega Ureda Zvonimira Frke-Petešića, a nakon pisanja medija kako SDP-ovi zastupnici Arsen Bauk i Peđa Grbin više od 10 godina žive u Zagrebu, s njima žive i njihove obitelji, a partnerice su im zaposlene u Zagrebu te su tu dobili djecu, no nikada nisu promijenili prebivalište.



Bauk je i dalje prijavljen na Braču, a Grbin u Puli. Obojici Sabor plaća najamninu za stanove u Zagrebu, koriste desetke tisuća kuna naknade za putne troškove kad idu na Brač ili u Pulu, a Grbin je do prije mjesec dana koristio i naknadu za odvojeni život koje se nedavno odrekao da bi mogao upisati dijete u vrtić u Zagrebu.

''Ova kampanja na Frku-Petešića je besramna. ... To je orkestrirana hajka i haranga, politički motivirana'', opetovao je Plenković opet prozvavši medije da selektivno prate stvari. ''Napravit ćemo jedno povjerenstvo prate li mediji to kao rast cijena'', kazao je govoreći o SDP-ovu dvojcu.



Kuća, solidan bazen ili put oko svijeta... Znate li što se sve može s 417.000 kuna, koliko je utrošeno za obnovu podruma koji koristi Frka-Petešić?



''Ovo je Vlada koja ima povjerenje i koja radi. Grbin je napao Frku-Petešića na aktualnom satu, čovjeka koji radi kao pas sve ove godine. Bauk mu se smije da se treba od DORH-a provjeriti zašto nema nekretninu. A vidi njih dva danas, di su moralne vertikale? Ovaj je uštedio ne znam koliko, osim što pliva iz Splita do Brača, uzima i naknadu, a tu su mu i žena i dijete. Da su iz HDZ-a, rastrgali bi ih sad'', kazao je Plenković i dodao: ''Milanović je Zvonka nazvao bandom. Hoće li Milanović sada izaći i reći da je Grbin banda, da je Bauk banda?''