Premijer Andrej Plenković je u Splitu posjetio Centar za koordinaciju, vođenje i gašenje požara na priobalju u Divuljama, gdje je, zajedno s potpredsjednikom Vlade i ministrom obrane Davorom Krstičevićem i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem sudjelovao na Plenarnoj sjednici 'Raščlambe požarne sezone 2017.' u organizaciji MUP-a.

"Ovo je jedna od najgorih požarnih sezona. Živimo u vrijeme klimatskih promjena i velikih neprilika, Imamo dugotrajne suše. Tu je i odgovornost policije da otkrije one koji su namjerno izazivali požare. Cilj ove analize je da vidimo što možemo popraviti u okviru dokumenata koji se usvajaju na Vladi", kazao je Plenković. Istaknuo je da bi do kraja godine trebao biti gotov izvještaj na temelju koje će se raditi pripreme za sljedeću protupožarnu sezonu. Kao najveći problem u ovoj sezoni naveo je koordinaciju službi te poduži zapovjedni lanac.



Odgovarajući na pitanja novinara o najavi Ivice Todorića da će kazneno prijaviti Vladinog povjerenika u Agrokoru Antu Ramljaka, Plenković je ponovio da će Vlada komentirati sve nakon što danas bude objavljeno revizija konsolidiranog financijskog izvješća za Agrokor.



"Vi imate strašno simpatične digitalne šalabahtere. Ne znam, bio sam ovdje na konferenciji o požarima, nisam čitao te informacije. Danas će biti predstavljeno revizijsko izvješće PWC-a. Kada to bude prezentirano, onda ćemo sve komentirati", poručio je premijer.



Komentirao i sporan nacrt novog Obiteljskog zakona koji je nakon kritika struke i javnosti povučen na doradu. Odgovorio je da je resorna ministrica Nada Murganić dobila zadaću da se revidira tekst nacrta te da su sada u tijeku konzultacije.



Na ponovljeni upit je li mu sporan tekst nacrta Zakona prema kojem, primjerice, obitelj bez djece ne može imati status obitelji, premijer je poručio: "Mislim da sam vam odgovorio, kada sam vidio da je takav zakon otišao u javnu raspravu, reagirao sam upravo tako da ga moramo doraditi. Sva rješenja bit će na razini europske prakse."