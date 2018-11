Premijer Andrej Plenković izjavio je u nedjelju novinarima da će Vlada odrediti tko će otići u Marakeš na potvrđivanje Globalnog kompakta o zakonitim migracijama, nakon što dobije informaciju koju o tom dokumentu priprema Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Premijer je to odgovorio u nedjelju novinarima koji su ga pitali tko će ići u Marakeš s obzirom na to da je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u subotu izjavila u Parizu kako bi u Marakeš trebao ići netko iz MVEP-a, naglasivši kako to nije prvi put da se neće odazvati na neki poziv i da je već otkazivala događaje iz različitih razloga.

Tzv. Marakeški sporazum o zakonitim migracijama izazvao je proteklih dana prijepor između predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je bila najavila da će ga podržati, ali kasnije reterirala od toga, i Ministarstva vanjskih i europskih poslova koje ne vidi ništa sporno u tom dokumentu.

Novinari su nakon mise služene u Zagrebačkoj katedrali u povodu stote godišnjice završetka Prvog svjetskog rata premijera pitali i je li razgovarao s predsjednicom, je li mu jasnije podržava li ona sporazum ili ne, je li normalno da danima šalju poruke preko medija i kad će razgovarati. "Ja ne šaljem nikakve poruke, nismo još razgovarali, bit će vremena", odgovorio je premijer.

Podsjetio je kako je i na Vladi neki dan najavio da će predstaviti taj dokument te će objasniti i demistificirati sve njegove odredbe, smisao, svrhu, cilj, način izrade, činjenicu da nije pravno obvezujući, da se ne potpisuje, da ne podliježe ratifikaciji ni od strane vlade ni od strane Sabora.

"Sve će biti pojašnjeno, svi mogu biti mirni, bez panike, bez histerije, bez ikakvih drama", rekao je premijer.

Slijedom nedavne izjave predsjednika Hrvatskog sabora koji je rekao da netko namjerno pokušava posvađati premijera i predsjednicu, novinari su Plenkovića pitali misli li da iza toga stoje savjetnici Predsjednice.

"Mi vodimo odgovornu, stabilnu, jasnu i precizno određenu politiku temeljenu na našim načelima i programu. Svi oni koji hoće podržati taj program i taj smjer zemlje za koji sam uvjeren da je jako dobar, što se vidi po brojnim pokazateljima, mogu nam se pridružiti, oni koji se žele tome protiviti, destabilizirati to je njihov posao, ali neće pobijediti na izborima", rekao je premijer. (Hina)