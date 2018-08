Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Berlinu se sastao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Razgovarali su o gospodarskoj suradnji, migrantskoj krizi te ulasku Hrvatske u Schengen. Merkel je Hrvatsku hvalila, ali i otkrila s čime nije sasvim zadovoljna. Iz Berlina se uživo za Dnevnik Nove TV javio reporter Mislav Bago.

"Da migrantske krize nema, ovim radnim posjetom dominirali bi odnosi Hrvatske i Njemačke i to ponajprije u gospodarskom sektoru jer je kancelarka Angela Merkel naglasila kako želi, osim telekoma, da Nijemci budu aktivniji investitori u Hrvatskoj.

Oni jesu veliki investitori jer 80 tisuća radnih mjesta ovisi o njemačkim tvrtkama koje su u Hrvatskoj ali migrantska kriza je bila ovaj put u fokusu. Hrvatska je sa svojih više od 1000 kilometara granice u ovome trenutku vanjska granica ili brana od većeg ulaska migranata u Europsku uniju.

Grčka i Bugarska, iako su u Schengenu, očito to ne rade dobro i kancelarka Merkel nekoliko je puta pohvalila hrvatske policajce koji sjajno rade tak posao te rekla Kako su Nijemci za to da Hrvatska uđe u Schengen, ali postoje pravila. I ta migrantska kriza promijenila je stubokom Europu i premijer Plenković u ovim trenucima drži predavanje o tome kako on zamišlja Hrvatsku i kako on zamišlja Europu 2020. godine kad će predsjedavati Hrvatska, a poslije preuzima Njemačka.

Njemačka prati kako se Hrvatska nosi s migrantima

Novi berlinski susret njemačka kancelarka je počela u opuštenom tonu. 'Želim čestitati Hrvatskoj na drugom mjestu na Svjetskom nogometnom prvenstvu. To je bio veliki povijesni trenutak za Hrvatsku i naravno da smo to pratili', kazala je Merkel.

A Njemačka prati i kako se Hrvatska nosi s migrantima na granicama. Kancelarka Merkel je pohvalila našu policiju i rekla da Hrvatska, koja još nije članica Schengena, radi odličan posao. Premijer Andrej Plenković je otkrio da se Hrvatska planira pridružiti do 2020. godine. 'Mi na tome radimo kontinuiramo već nekoliko godina i očekujem da, nakon pozitivne evaluacije od strane Europske komisije, imamo snažnu podršku država članica, pritom, naravno i Njemačke. Tako da taj politički cilj ostvarimo do našeg predsjedanja Europskom unijom', kazao je Plenković.

Plenković i Merkel su razgovarali i o stanju u regiji i pitanju granice između Srbije i Kosova. 'Hrvatska je, osobito vodeći računa o tome da bi promjena granica negdje na jugoistoku Europe mogla imati refleksije i na neke druge situacije, izrazito oprezna i nije prva u redu koja bi zagovarala promjenu granica', kazao je premijer Andrej Plenković.

'Hrvatska, kao članica Europske unije, igra važnu ulogu u regiji. Svjesni smo da je situacija izuzetno komplicirana unatoč berlinskom procesu i balkanskom summitu. Razgovarali smo i o rješavanju postojećih problema: pitanja Slovenije, situacije u BiH i odnosima s ostalim susjedima', kazala je njemačka kancelarka Angela Merkel.

Tema je bila i granica između Kosova i Srbije

Plenković je kancelarki predstavio i akcijski plan za poboljšanje odnosa između Hrvatske i Njemačke. 'Vidim da postoji želja za daljnjim investiranjem onih koji već jesu u Hrvatskoj', kazao je Plenković. O toj temi on će poslije razgovarati s njemačkim ministrom gospodarstva i energetike.

Merkel i Plenković komentirali su ideje o podjeli granica između Srbije i Kosova i iznijeli različite stavove o tome. Kosovo i Srbija imaju prijepor i početkom sljedećeg mjeseca srbijanski predsjednik najavio je veliko obraćanje o tome kako planira razriješiti pitanje Kosova. Njegova je ideja da se sjeverni dio Kosova ali i tri općine na jugu Srbije pripoje Kosovu, a Srbija dobije taj dio Kosova koji je nastanjem Srbima. U Europskoj uniji je bilo protivljenja.

Angela Merkel, zanimljivo, dala je izjavu kako, po pitanju granica, treba biti oprezan. Još prije dva tjedna, kad je u posjeti bio crnogorski predsjednik vlade rekla je da promjena granica na Kosovu, između Kosova i Srbije, ne dolazi u pitanje. Hrvatski predsjednik jasno je dao do znanja kako ne želi da se granice diraju kako su uspostavljene, očito aludirajući kako bi takva podjela Kosova dovela do podjele BiH, a onda i Pandorine kutije podjela unutar Europske unije.

Angela Merkel potvrdila je kako je u ponedjeljak razgovarala s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, upravo o stanju na jugoistoku Europe i o Kosovu. To pitanje granica može biti upravo podjela Kosova na sjeverni i južni dio i može biti nova Pandorina kutija na jugoistoku Europe, sigurni su to i u Njemačkoj ali i u brojnim europskim prijestolnicama."

