Zbog premalo ili nikakvih sportskih aktivnosti, svako treće dijete u Hrvatskoj ima prekomjernu težinu ili je pretilo.

Problem je i prehrana - većina djece ne konzumira voće i povrće svaki dan. Zbog toga će u nekoliko škola i od ove jeseni zdrave navike biti dio kurikuluma.

Škola još nije počela, ali zato treninzi iz gimnastike jesu. "Kolut radimo, i svašta. Bude odlično", kazala je Dora iz 1. razreda i dodala da ponekad bude i teško. "Jer je sport inače važan, da budemo zdravi", nadovezala se Tia iz 2. razreda.

I roditelji znaju koliko je fizička aktivnost važna. "Zapravo se razvija neka svijest o bavljenju djece sportom, da su aktivna. Na kraju krajeva svi pričaju o tome da treba biti u pokretu", smatra tata Andrej.

No podaci govore da se tjelesnom aktivnošću u Hrvatskoj bavi premalo djece: tek 26 posto djevojčica i 39 posto dječaka, što dovodi i do toga da svako treće dijete ima prekomjernu težinu ili je pretilo - i to 33% dječaka i 20% djevojčica.

"Sve više i više djece nam provodi vrijeme za ekranima, sve manje se kreću, dostupnije su namirnice koje su bogate solju, šećerima, zasićenim mastima", kazala je Sara Cobal, magistra nutricionizma iz projekta Petica-igrom do zdravlja.

Usvajanje zdravih navika kroz igru

Zato se u Zagrebu nastavlja projekt Petica-igrom do zdravlja, a ove godine ulazi u 25 škola. Kroz 15-ak sati razredne nastave osnovnoškolci uče o zdravim navikama. "Imamo mnogobrojne rekvizite, jedan od njih je i ova školica gdje nam se onda djeca mogu kontinuirano igrati", dodaje Cobal.

A kroz igru bi trebali usvojiti 5 najvažnijih navika: važnost doručka, unos voća i povrća svaki dan, 5-7 čaša vode dnevno, tjelesna aktivnost barem 60 minuta dnevno i dovoljno sna.

Svaki dan doručkuje oko 60 posto djece, a tek oko 45 posto ih konzumira voće najmanje jednom u danu. "Jedem mrkvu, jabuku, kruške. To mi je fino", kazala je Klara iz 2. razreda. Dora i Iva iz 1. razreda otkrivaju da jedu malo slatkiša kako im se ne bi pokvarili zubi.

"Ako voli neko povrće to ćemo češće, ako netko ne voli - nećemo. Ali se nećemo bazirati samo na pohanom mesu i pomfriju", otkriva mama Mirta. Jer zdrave navike trebaju se stjecati od malena. Koliki je to problem govori i podatak da će do 2030. polovina ukupne populacije - biti pretila.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr