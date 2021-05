Tragom vijesti da je u još jednoj u nizu akcija USKOK-a i zadarske policije razbijen lanac švercera duhana i cigareta, Ivana Pezo Moskaljov započela je s istragom. Gdje zaplijenjena roba završava?

Pokrenuta je istraga protiv 11 okrivljenika i tereti ih se za krijumčarenje i prodaju 10 tona duhana i 5300 šteka cigareta. Državni proračun oštećen je, sumnja se, za najmanje 9 milijuna kuna.

Domišljati krijumčari

Kakav je sve ulov do sada pao u ruke policiji objašnjava Ivana Pezo Moskaljov. Javila se iz najvećeg hrvatskog skladišta Carinske uprave u Hrvatskoj.

''Milijunski ulov! Nema čega nema, od igle - do lokomotive. Najveći dio zauzimaju duhanski proizvodi s crnog tržišta. Tu je i duhan pronađen prije nekoliko dana. Otprilike 11 i pol tona. Kutija po pakiranju iznosi 120 kilograma. Carinici su imali sreće, uhvatili su krijumčare. Najviše ih dolazi iz Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske'', kazala reporterka Ivana Pezo Moskaljov.

Robert Kučinac, carinski službenik koji radi taj posao od 1992. godine, kazao je da je to sve normalno. ''Sve je to dio posla. Uz duhan, tu je primjerice i alkohol ili roba koja povrijeđuje Zakon o žigu. Većinom je to krivotvorena roba", objasnio je Kučinac pa usput pokazao, na stroju za rezanje duhana koji je također zapljenjen kako se reže duhan i što to znači njima.

"Ako je riječ o sitno rezanom duhanu - ne možemo ga komercijalizirati. Ako imamo duhan u listu, ponudit ćemo ga ovlaštenim prerađivačima na otkup. Cijena nije velika, ali učinak je veći nego da propadne i stvaramo troškove za državu'', pojasnio je Kučinac u Dnevniku Nove TV.

Krijumčari postaju sve domišljatiji, robu skrivaju čak i u ruksacima za dostavu hrane. ''Ovo je jedan od prvih takvih slučajeva. Ne znači da ih više neće biti'', istaknuo je Kučinac.

Roba koja se u skladištu čuva svojevrsni je dokaz i u sudskom postupku pa se do njegova okončavanja i čuva. ''Kada presuda bude pravomoćna ili kad sud odredi da se duhan može komercijalizirati, pokrećemo neposrednu prodaju prerađivačima duhana. U zadnje vrijeme su sudovi žurniji, u odnosu na par godina'', rekao je Kučinac.

Dio robe se uništava, dio na javnoj dražbi, a dio se donira humanitarnim udrugama.

''Većina robe koja se donira je strana roba, a stranu robu dodjeljuje povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za besplatnu dodjelu. Primjerice bijela tehnika. Vjerujem da će to raspodijeliti na više humanitarnih udruga'', rekao je Kučinac.

Krivotvore se parfemi, odjeća, obuća, stolice...

Interesa na javnim dražbama, kazao je Kučinac, uvijek ima. Sav novac s javne dražbe završava u državnom proračunu.

Više o zapljenama pogledajte u priloženom videu.

