Nakon mačke i nastambe opet problemi za Knežev dvor u Dubrovniku! Sada je problem pomična pregrada koja služi za prodaju ulaznica. Je li briga o spomeničkoj baštini u Dubrovniku zbilja toliko stroga i jasna ili pravila svatko tumači - kako želi?

Mačka Anastazija i dalje je na svom mjestu, ali ovaj put pozornost nije na njoj već na pregradi. Nakon što je uklonjena mačja nastamba, jer po pravilniku ne može biti ispred spomenika nulte kategorije, građani su se upitali - kako pregrada može?

"Ono kako je bilo je bilo za poželjeti, ne znam zašto mijenjati", smatra Ivan Ćorak. Građani negoduju, a gradonačelnik Mato Franković o svemu piše na društvenim mrežama. Pa kako bi umirio ili pridobio građane traži uklanjanje pregrade koju naziva ruglom, a ona je tu već mjesecima.

"To je posljednjih par mjeseci, nije bilo vidljivo, ja to nisam vidio. Vidio sam prije par dana i zatražio uklanjanje navedenog", rekao je Franković. Pregrada - prodajni pult još je u studenom 2021. prebačen na ovo mjesto, no izgleda kako se tek nakon slučaja mačke Anastazije primijetilo i ovo, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Iz dubrovačkih muzeja poručuju da se radi o "pultu napravljenom od prirodnih materijala koji se za radnog vremena muzeja, prisloni na otvor vrata, i po završetku radnog vremena izmiče i vrata se zatvaraju, ni u kom pogledu nije prouzročena šteta na kulturnom dobru".

Da nema štete na kulturnom dobru smatraju i konzervatori - koji pak za takvu pomičnu pregradu ne moraju dati odobrenje. "Mislim da je u gradu tako dosadno da se nema o čemu puno govoriti pa se o glupostima raspravlja, čim dođe malo sezone to će se sve zaboraviti", kazao je Nikola Nikić.

U sezoni se često zaboravi na spomenike nulte kategorije - slika grada pod UNESCO-vom zaštitom je slika stolova, suncobrana, naljepnica, rekvizita, klima uređaja na pročeljima, ventilacija... Što je primjereno, a što ne - teško da papir može sažeti.

A pravila ponašanja? Detalje je trebao definirati Plan Upravljanja gradom koji je i dalje mrtvo slovo na papiru. Usvojen je prije godinu dana, ali još se ne provodi.

