Na događaje u tjednu za nama podsjeća Ivana Pezo Moskaljov.

Ministar poljoprivrede i potporedsjednik Vlade Tomislav Tolušić ostao je na vjetrometini zbog imovinske kartice. Bolje rečeno, zbog brojanja kvadrata, najnovije discipline među ministrima. Ne samo da nije upisao točnu kvadraturu, već se otkrilo i da je Tolušićevu kuću gradila tvrtka koja je, dok je bio župan, dobivala unosne poslove. "Apsolutno i odgovorno mogu tvrditi da nije bilo pogodovanja'', kazao je Tolušić.

Na mukama je ministar i zbog atraktivnog zemljišta u Dalmaciji, u vlasništvu supruge. Premijer o svemu vrlo lagodno. "Neka on to sam objasni, ja se u to nemam što miješati'', kaže Andrej Plenković.

Tko je Jovanka?

Šifrom na šifru – taktika je za kojom su posegnuli u HDZ-u nakon priče da su glavni protagonisti afere SMS pokušali špijunirati ministra Davora Božinovića. "Evidentno je da se u tu medijsku operaciju uključila stara struktura UDBA-e. Protekli vikend sam proglašen malim Rankovićem. Koliko znam, koliko sam upućen u povijest, mali Ranković je bio suradnik onog zločinca Tita i on je, navodno, pao jer je prisluškivao Tita i Jovanku! Ne znam samo ko je Jovanka", rekao je Milijan Brkić, zamjenik predsjednika HDZ-a. Danima se tražila Jovanka.

Afera SMS se ne raspliće

Dok jedni drugima šalju znakovite poruke, političko-obavještajna sapunica se još ne raspliće. "Očekujem da će nadležna državna tijela provesti sve postupke kako bi se taj tumor skinuo s hrvatskog društva", kazao je Gordan Jandroković, glavni tajnik HDZ-a.

Tjedan posvećen Europi

Tjedan na izmaku, posvećen Europi, podsjetio nas je i da živimo u državi, koja i dalje ne zna kako bi se nosila s vlastitom prošlošću i koja se nije makla dalje od ustaša i partizana. Bruni Esih nije bilo do oslobodilačkog slavlja. Negodovala je zbog pada glavnog grada. Pobrala je zvižduke antifašista - glasnih i na Bleiburgu! Od tamošnjih vlasti tražili su zabranu komemoracije.

Cijeli tjedni pregled možete pogledati u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr