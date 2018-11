Još jedan buran je tjedan iza nas

Evo ga! Iz Londona ravno u Remetinec! Ivica Todorić do daljnjeg ostaje u zatvoru - kako ne bi pobjegao. Jamčevinom od milijun kuna nije osigurao slobodu.

Bivši vlasnik koncerna, koji je dosad govorio da je žrtva političkog progona - čeka ispitivanje. Spis već sada broji desetke tisuća stranica. A optužnica teška više od milijardu kuna protiv Todorića, njegovih sinova, menadžera i revizora - još nije napisana. Epilog pravosudne sage u slučaju Agrokor neće se znati godinama.

Pitanje je hoće li se tada još netko sjećati - kako je i zbog koga sve započelo!

Zbrajali su, oduzimali, pa skrojili proračun za iduću godinu. Trošit će se više. U Vladi darežljivi - profitirat će resori zdravstva i rada. Koristi bi trebali imati i radnici. Poslodavci će ih moći nagraditi trostruko više nego do sada. A da na to ne plate porez.

"U pravilu su to božićnice, regresi, svejedno je kako se to naziva mi to sada dižemo sa 2 i pol na 7 i pol tisuća", kaže ministar financija Marić. Kritičara ima!

"Ovo je bal ne pijanih milijardera nego pijanih ljudi, koji su umislili da su to njihovi novci, a ne novci svih nas - poreznih obveznika!", kazao je Mostovac Božo Petrov.

Pantovčak u ozbiljnom sukobu s Banskim dvorima. Nakon što je raskrstila s Marakeškom deklaracijom o migrantima, predsjednica države poziva na red. Pismom je obavijestila UN da ipak ne ide u Marakeš. Tko će umjesto nje, još se ne zna. Pa ni tko "muti vodu" između dva brda.

Pregled burnog tjedna iza nas pogledajte u prilogu Ivane Pezo Moskaljov.

