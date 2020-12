Predsjednik Vladi neće raditi probleme oko ekonomije, ali postoji li neka razlika uzmeđu Pantovčaka i Banskih dvora. Kojim smjerom razvijati gospodarstvo, u što država treba ulagati, koje poreze smanjivati o tome je u Dnevniku Nove TV s predsjednikovim savjetnikom za gospodarstvo Veliborom Mačkićem razgovarao Mislav Bago.

Hrvatska Vlada daje škrte projekcije od tri posto rasta u idućim godinama, koliki bi trebali imati rast da počnemo sustizati zemlje istočne Europe, pitao je Bago.

"Trebao bi biti značajno veći, ako je nama ideja konvergencija, da sustignemo bogatije, ako je strategija nekakva vizija, sve ispod 4-5 bi bilo nedovoljno da sustignemo konvergenciju. Strategija se kao dugoročan dokument mora usmjeriti na poticanje agregatne ponude", odgovorio je Mačkić.

Predsjevnikov savjetnik kaže da nam je uvoz desetaka pa i stotina tisuća radnika neminovan. "Imamo najnižu moguću stopu zaposlenosti. Sva naricanja o demografiji - to nije problem prvog reda, problem prvog reda je - zašto su ljudi otišli iz Hrvatske, kako ih vratiti natrag i privući nove".

Mačkić je napisao analizu "Zimmer frei ekonomija" u kojoj je aludirao na rentijerski odnos u Hrvatskoj. Koliko je naš turizam prokletstvo, pitao je Bago. "Ima dobra izjava kolege iz savjeta Muštra: 'Turizam je desert koji dolazi na kraju'. Ne možete bazirati cijelu ekonomiju, to je monokultura, to nije odgovorno prema nacionalnoj sigurnosti. Kad imate takvu vrstu ekonomije onda se uz nju vezuju drugi problemi koje vidimo da su prisutni, korupcija, klijentelizam...", kaže savjetnik za gospodarstvo.

"Ne smijemo pričati samo o rastu BDP-a, moramo pričati o blagostanju, smanjivanju siromaštva"

Mačkić smatra da je novac za razvoj gospodarstva iz Bruxellesa najbolje investirati u "nešto transformativno, u nešto što će pružiti mogućnost da dovršimo tranziciju naše ekonomije. Što će pružati mogućnost za zapošljavanje. Ne smijemo pričati samo o rastu BDP-a, moramo pričati o blagostanju, smanjivanju siromaštva, smanjivanju problema nejednakosti".

Vlada je gotovo 10 milijardi planirala za očuvanje radnih mjesta, svima se sve daje, je li to pametnije ili je pametnije ulagati u neke industrije koje donose veću dodanu vrijednost, zanimalo je Bagu.

"Ako imamo situaciju pandemije onda vam država mora platiti da ostanete doma. Kada idete široko, onda ćete zahvatiti i one kojima to nužno ne treba u ovom trenutku, ali to je taj rizik, to je trade off s kojim ste suočeni, ili ćete pomoći pa ćete pokriti možda one kojima to ne treba, ili ćete sijeći, ali na taj način bi mogli napraviti više problema. Ono što je ključno je da se transparentno vidi kome se pomoglo. Ako ste kao poduzetnik dali zahtjev Haboru ili Hamagu, da se vidi koliko brzo je vaš zahtjev odobren, koliko ljudi je iz tog sektora to tražilo, vi morate vjerovati u državu da bi mi opravdali njezinu pomoć", kazao je Mačić te za kraj komentirao projekciju da će 2033. Hrvatska dosegnuti Sloveniju po gospodarstvu iz 2019.

"To se nalazi na uvodnim stranicama strategije što bi nam trebalo biti kao jasan znak upozorenja da dokinemo sa svim javnim politikama koje su bile u prošlosti. Da li ćemo to uspjeti, vidjet ćemo, ured predsjednika će dati svoj konstruktivan doprinos tome", zaključio je.

