Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je AD Plastik Grupu. Nakon obilaska tvrtke odgovarao je na pitanja novinara.

Milanović jeposjetio AD Plastik Grupu, tvrtki koja se bavi razvojem i proizvodnjom komponenti za automobilsku industriju.

Tijekom posjeta obišao je pogon injekcijskog prešanja i linije bojenja te održati sastanak s vodstvom tvrtke. Milanović o tvrtki kaže kako se radi o stabilnoj tvrtki koja sve svoje proizvode izvozi.

Komentirao je slanje tenkova iz SAD-a i Njemačke Ukrajini.

"Produžit će rat, dok Moskva i Washington ne dogovore kraj rata, što je užasno teško i daleko i ne vidim da se to događa. U tim pregovorima neće nitko pitati ni Zagreb ni Bruxelles, a ako ih ne bude - onda smo korak bliže Trećem svjetskom ratu. Neki već misle da je počeo", rekao je i dodao da je on zasad suzdržan u komentarima.

"Svi oni, i ruski i američki, gore na isti način, i u njima sjede ljudi koji poginu ili pobjegnu van", navodi Milanović.

O misiji vojne pomoći iz Hrvatske navodi kako je protiv toga da se "tamo petljamo". "Ako ćemo ići u rat, onda ćemo ići u rat", dodao je.

Podsjetio je da se radi o proxy ratu, ratu preko posrednika u kojemu Ukrajinci daju svoja tijela i glave, a Amerika i Zapad oružje, što je izjavio i ukrajinski ministar obrane.

"Onda smo danima slušali kako je mene pohvalio Lavrov. Što da ja radim s tim? Čovjek me pohvalio, rekao da je to poštena izjava. Hvala mu lijepo", rekao je.

"Nakon nekoliko dana njemačka ministrica vanjskih poslova kaže da moramo biti jedinstveni jer ' mi smo u ratu s Rusijom'. Nisam to znao. Možda je Njemačka u ratu s Rusijom, sretno ovaj put, da završi bolje nego prije 70 godina", rekao je i dodao da mi nismo u ratu ni s kim.

"Očekujem da i nju ovaj put pohvali Lavrov, a da se svi ostali ograde od nje. Ustvari, da ju Putin odlikuje ordenom, a da ju Lavrov zaprosi", kazao je Milanović.

"Sad smo od Zelenih, koji su bili pacifistička stranka i antiamerička, i antiruska, čuli da smo i mi u ratu. Mi nismo u ratu, Rusija i Amerika su u ratu, ali Njemačka nije i neće ih se ništa pitati, a možda i bolje jer smo vidjeli što su radili s rezolucijom o BiH", rekao je.

"Možda ti tenkovi izgore, možda dođu do Krima, ali bez Hrvatske. Ja ću to uvijek zagovarati. Oni koji se žele svidjeti nekome u Bruxellesu možda će to zagovarati, ali ja neću", rekao je Milanović.

"Ako smo u ratu s Rusijom onda hajmo vidjeti što nam je činiti i onda nećemo pitati Njemačku za mišljenje. Scholz i ona neka se dogovore onda tko je tamo kancelar. Ja sam dugo u politici i naša zemlja je prošla kroz svašta, ali ovakvo ludilo još nisam vidio", završio je Milanović.

Cijelu izjavu pogledajte u videoprilogu.