Koliko će Hrvatsku stajati jedan od najskupljih vojnih poslova - tek će se vidjeti. Premijer Andrej Plenković je u utorak okupio one koji su Vladi trebali reći koji borbeni avion kupiti.

U isto vrijeme predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović na istu ga temu poziva na razgovor. Za elitnu postrojbu hrvatske vojske - nezamjenjiv je dio nimalo lake obuke.

"Stvarno mogu ponosno reći da stoje rame uz rame i s mnogo čuvenijim postrojbama i da ih smatramo ravnomjernim kolegama. Ako se pokaže da niste u stanju udovoljiti kriterijima, onda nažalost ova postrojba nije za vas", kazao je jedan od pripadnika specijalnih snaga.

Šef države bio je impresioniran viđenim. "Naprosto je sam takav poziv fascinantan, a kad mladi dečki i cure zamišljaju vojnike - zamišljaju ih ovako", istaknuo je Milanović.

Trebali su biti u Delnicama, ali ministar obrane i načelnik glavnog stožera - dolazak su otkazali. "Premijer je odlučio nakon pola godine baš danas imat briefing. Ja iz toga zaključujem da je stvar gotova", navodi Milanović.

Plenković okupio Povjerenstvo

Plenković je u Banskim dvorima okupio članove Povjerenstva koje je odlučivalo koje će zrakoplove Hrvatska kupiti. Prije nego to obznani, Milanović traži da na istu temu razgovaraju i na sjednici Vijeća za obranu koju s premijerom zajedno saziva.

Na pitanje novinara je li postavio rok, Milanović odgovara: "Ne, ne, ne, ne, ja sam siguran da će on to htjeti napraviti između dva kruga izbora, 100 posto, to je tako očito, pa neka napravi više".

Struka je svoje odradila - odabrala najbolji novi i rabljeni avion. S kim će zaključiti posao? Premijeru se ne žuri s odlukom, predsjednik požuruje.

Vlada ima Milanovićevu podršku

Što god izabrali - Vlada ima njegovu podršku, na pitanje novinara o tome je li promijenio stav, Milanović odgovara: "Nisam jer mi je jasno da ne možemo kupiti Messerschmitt jer se više ne proizvode, a pola ih je palo nad Velikom Britanijom, zna se šta se nudi, sve je to ok, zna što govorim, znam što je na stolu, što god da se od toga odabere je ok"

Na Milanovićeve kritike da se sa svim oteže, ministar je nedavno slao poruke.

"Ja bih bio najsretniji da je predsjednik od početka bio uključen u proces, tada to ne bi bilo tele, tada bi to bio višenamjenski borbeni avion", kazao je ministar obrane Mario Banožić 14. svibnja ove godine.

Nisu otkrili koliko planiraju potrošiti

Oni koji kupuju nikad nisu otkrili koliko planiraju potrošiti.

"Hrvatska je htjela dobiti nove avione badava, pa je na kraju dobila figu u džepu, sad će kupit nešto malo bolje i to će koštat nešto više nego prvi puta", naveo je Milanović.

Novac ne bi smio biti problem - uvjerava vrhovni zapovjednik. "Sad će naši zrakoplovci imati kvalitetne aparate, i to je za sljedećih 30 godina, i milijardu, milijardu i pol, ne znam koliko eura. Govorimo o tim iznosima, do dvije. To je malo više od zagrebačkog proračuna", navodi.

"Siguran sam da je svjesno cijelo društvo da je to potrebno radi sigurnosti građana i hrvatske države", navodi general pukovnik Drago Matanović, izaslanik ministra i inspektor obrane.

Na potezu su oni u čijim je rukama proračun. I kad je riječ o odluci koju su najavili još za siječanj, ali i sjednici koju Pantovčak zaziva. Na MIG-ove možemo računati manje od tri godine.

