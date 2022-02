Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u nedjelju je objasnio sporno korištenje saborskih povlastica. Naime, iako živi u Zagrebu s obitelji, primao je naknadu za izdvojeni život.

Ovih dana je otkriveno da predsjednik SDP-a godinama živi u Zagrebu s obitelji u državnom stanu, a uzimao je naknadu za odvojeni život.

Na pitanje u emisiji "Nedjeljom u 2" je li ga uzdrmala ta afera, Grbin je odgovorio: "Naravno da nije ugodno i lagao bih kad bih rekao da je bilo ugodno čitati sve te napise i odgovarati na sva ta pitanja".

Dodaje da je javna osoba i nema pravo pobjeći od odgovora.

"Naknadu o kojoj govorimo u ovom trenutku prima nešto više od 80 zastupnika. Isplaćuje ju Sabor na temelju zakona i saborske odluke, ona nije nezakonita, nije nedopuštena. Inače, ja sam se te naknade sam odrekao prije nego što se o svemu tome počelo pričati. Ali svjestan sam kako to izgleda i da u ovom trenutku kao političar, ali i kao čovjek, moram napraviti dvije stvari", kazao je Grbin.

"Jedna je - inzistirati na tome da se ovo pitanje uredi i da oko ovoga više ne bude nikakvih dvojbi, nedoumica ili ovakvih emisija za bilo koga drugoga. To je moja obveza kao političara", kazao je Grbin.

Donirat će novac

"Međutim postoji nešto drugo što moram učiniti kao čovjek, a to je vratiti ovaj novac. I taj novac neću vratiti u proračun, nego ću ga uplatiti u dobrotvorne svrhe, zato što nije primljen nezakonito", dodao je.

Kako je rekao, radi se o iznosu od oko 50 tisuća kuna, a još uvijek nije odlučio kojoj instituciji će donirati novac. Grbin navodi kako je sam tražio da mu se naknada prestane isplaćivati te da je primanje naknade bila pogreška koju treba ispraviti.

"Ja imam prebivalište u Puli, a dužnost saborskog zastupnika obavljam u Zagrebu. I moj je život između ta dva grada. U ovom trenutku je težište mog života u Zagrebu i zato sam smatrao, kad je to postalo definitivno da će to tako biti na određeno vrijeme, a to određeno vrijeme je mandat na kojeg se biram, mandat kojega mi povjeravaju građani, u tom trenutku sam zatražio da mi se ta naknada ukine", rekao je Grbin.