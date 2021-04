Predsjednik SDP-a Peđa Grbin apelirao je na ministra Vilija Beroša i Vladu da promjene politiku bolnica koje onemogućuju pratnju na porodu.

Gotovo u svim bolnicama više nije dozvoljena pratnja pri porodu. Odluka je donesena zbog pogoršanih epidemioloških uvjeta. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin apelirao je na ministra Vilija Beroša i Vladu da promjene politiku bolnica.

"Vjerujem da svi koji me pratite znate da ću uskoro, za malo više od dva mjeseca postati tata. I kao i većini budućih očeva, želja mi je biti pratnja svojoj supruzi na porodu. No, kako stvari stoje, to neće biti moguće, jer su gotovo sve bolnice u Hrvatskoj, pod izlikom da se radi o epidemiološkim mjerama, zabranile pratnju na porodima.

Time se, s jedne strane, rodiljama onemogućuje da u trenutku poroda budu u pratnji osoba koje bi im trebale pružati podršku, a istovremeno i njihovim partnerima/icama da prisustvuju tako posebnom trenutku kao što je rođenje djeteta.

Zato koristim ovaj medij da apeliram na ministra Vili Beroš i Vlada Republike Hrvatske da promjene politiku bolnica koje onemogućuju pratnju na porodu!

Pratnja se može osigurati i na način da se poštuju epidemiološke mjere: od propisivanja zaštitnih uvjeta do obveznog testiranja ili drugog načina kojim se može utvrditi da pratnja ne predstavlja rizik za širenje zaraze, postoje načini da se ona osigura, a da se istovremeno ne ugrožava zdravlje rodilja, djeteta i zdravstvenih radnika.

Jedino što je za to potrebno je malo – volje, zato apeliram na ministra i Vladu da tu volju pokažu!", napisao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin na Facebooku.