Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirao je najnoviji sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Jandroković za Milanovića kaže da je - klaun.

"To što govori klaun Milanović, to mi je zadnja rupa na svirali. Mislim da je vrijeme da postavimo pitanje - što taj Predsjednik radi. On se klatara po Hrvatskoj svaki dan, lupeta čitav niz besmislenih teza i uvreda na račun drugih ljudi", rekao je Jandroković.

"Sad se prokazuje kao netko tko želi izabrati predsjednicu Vrhovnog suda kako bi osudila Hrvatsku demokratsku zajednicu. Besmislen je da besmisleniji ne može biti. Pamtit ćemo predsjednike po različitim stvarima", dodao je Jandroković.

"Milanovića ćemo pamtiti kao klauna, ostat će u hrvatskoj povijesti zapamćen kao predsjednik klaun", rekao je Jandroković i dodao da ćemo Kolindu Grabar-Kitarović pamtiti kao veselu predsjednicu koja je voljela svoj narod i išla na utakmice.

Veseli, tužni i klauni iz horor filmova

"Imate veselih klauna koje djeca vole, imate tužnih klauna, a imate i klauna iz horor filmova kojih se ljudi boje. Ovaj spada u onu kategoriju zločestih klauna iz horor filmova, neki ga se boje, a nekima je smiješan", rekao je Jandroković i dodao da ne želi više komentirati Milanovića i njegove izjave.

"Proanalizirajte ono što priča otkako je počela kriza oko Janafa. Od toga da je korona slična karijesu i da je slična gripi. Do toga da je bio u Klubu i jeo ostatke hrane, kao strvinar. Rekao je da je orao, ali nije. Kao strvinar. Koliko morate biti besramni, otići u Klub dva dana nakon potresa, dok su se ljudi bojali, strah ih je bilo. On je otišao jesti ostatke hrane u vrijeme lockdowna. To je sramota", kazao je Jandroković.

Navodi da je Milanović ima neku projekciju pa onda druge optužuje za to.

"Govoriti o tome da će neki sudac doći na neku poziciju i osuditi nekoga, to je izravno miješanje politike u pravosuđe. Čovjek ima svojeg kandidata za kojeg kaže da će doći tamo i osuditi nekoga", navodi Jandroković i dodaje da je to miješanje politike u pravosuđe kakvo nije bilo od devedesetih godina.

Rješenje problema trenutno ne vidi. "Mora se početi prvo pristojno ponašati. Ne možete ujutro nekoga vrijeđati, a onda popodne doći i tražiti da bi se s njime družili, pili kavu i rješavali neke stvari. Prvo što mora napraviti je pristojno se ponašati i ophoditi se civilizirano s ljudima. Kada se to nauči i počne ponašati, onda ćemo razmisliti hoćemo li se s njime uopće razgovarati", zaključio je Jandroković.