Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u četvrtak, govoreći o presudi Vrhovnog suda Ivi Sanaderu i HDZ-u, kako ta stranka nije ni zločinačka niti kriminalna organizacija, a HDZ je proglašen krivim zbog kaznenog djela svog tadašnjeg predsjednika Ive Sanadera.

"Kao legalisti priznajemo i prihvaćamo pravomoćnu presudu Vrhovnog suda kojom je utvrđena kaznena odgovornost, odnosno proglašeni su krivim tadašnji čelnik stranke Ivo Sanader, rizničar i blagajnica stranke, i da je zbog počinjenja kaznenog djela čelne osobe HDZ proglašena odgovornom", rekao je Bačić novinarima u Saboru.

Dodaje kako će HDZ razmotriti sve aspekte odluke Vrhovnog suda te će vidjeti hoće li zatražiti pravnu zaštitu.

"Ovdje je stranka proglašena odgovornom zbog kaznenog djela čelne osobe. Time niti je stranka proglašena zločinačkom organizacijom, niti kriminalnom organizacijom, kao što to imputiraju pojedini naši politički protivnici, niti je ovom presudom HDZ proglašen krivim, odnosno njihovi članovi i dužnosnici. To je vrlo važna distinkcija i to treba stalno naglašavati", kaže Bačić.

Istaknuo je kako članovi i dužnosnici HDZ-a koji su u to vrijeme obnašali neke dužnosti ili ih obnašaju danas nemaju kaznenu odgovornost, niti bilo koju drugu vrstu odgovornosti da bi se trebali ispričati.

"Mi nosimo, kao i tadašnji dužnosnici, svojevrsnu političku odgovornost. Osobno se godinama nosim s tom političkom odgovornošću i nosit ću se još. Procjena o mojoj političkoj odgovornost je na biračima koji na izborima daju povjerenje strankama i njihovim dužnosnicima", rekao je Bačić.

Smatra kako je oporbeni poziv za isprikom potez kojim žele "ušićariti koji politički poen", i skretanje pozornosti od unutarstranačkih problema koji muče oporbu.

Zbog Sanadera je HDZ kažnjen gubitkom izbora

"Odbijamo insinuacije koje idu ka proglašenju HDZ-a i svih članova i dužnosnika kvalifikacijama kojima oni nakon presude Vrhovnog suda pokušavaju etiketirati HDZ", dodao je Bačić.

Na pitanje osjeća li se prevarenim, s obzirom da je tada obnašao dužnost u stranci, Bačić odgovara da je HDZ tada imao na raspolaganju velika financijska sredstva pa da mu nije palo na pamet da bi trebalo prikupljati nezakonita sredstva za određene rashode.

"O takvim prihodima, nezakonitim postupcima Predsjedništvo stranke nikada nije raspravljalo, a ja sam godinu dana bio član Predsjedništva. Tek nakon što je pokrenuta afera Fimi media doznali smo za određene stvari za koje tada doista nismo znali. Osjećam se razočarano, mislim da je to nanijelo političku štetu stranci", kazao je Bačić.

Podsjetio je kako je HDZ nakon toga 2011. godine na parlamentarnim izborima bio kažnjen. "Izgubili smo te izbore, to je kazna koja je zadesila stranku zbog onoga što se događalo u vrijeme kada je upravljao Ivo Sanader", dodaje Bačić.

Na pitanje je li mu ikada išta bilo sumnjivo, Bačić kaže kako nikada nije ni na koji način dolazio u kontakt s Fimi mediom i nije imao saznanja da postoje nezakonite radnje.

"Doznali smo tek nakon što su te afere otvorene. Nikakva saznanja niti informacije nismo imali. Bilo je postavljeno pitanje Verone, iz informacija se nije moglo naslutiti da postoje takvi postupci koji bi doveli do ovih sudskih epiloga", rekao je.

Također smatra da bi isprika članova HDZ-a bila neprihvatljiva jer bi se onda kaznena odgovornost Ive Sanadera indirektno prebacila na one koji u to vrijeme nisu o tome ništa znali ili nisu imali nikakvog utjecaja.