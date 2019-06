Vlada je ipak popustila pod pritiskom turističkog sektora te će povećati kvote za uvoz stranih turističkih radnika.

O povećanju kvota ali i potrebi za većim plaćama u studiju Dnevnika Nove TV razgovarali smo s Lukom Burilovićem, predsjednikom Hrvatske gospodarske komore.

Jedan ministar kaže ne fali radne snage, drugi kaže da fali, a treći da se analizira. Kome vjerovati? Čiji su podaci točni?

Dakako da nam treba radne snage i dobro je da je Vlada poslušala glas gospodarstvenika, što je u biti glas razuma. Prema najavama ministra Cappellija, već u srijedu bi Vlada trebala donijeti odluku o izdavanju novih kvota. To je jako dobra vijest.

Sindikati i radnici prozivaju pojedine poslodavce da je riječ o pohlepi, pa se traži što više jeftine radne snage?

Svakako da plaće treba povećavati. Znate da je Vlada zadnje dvije godine radila na rasterećenju rada i to je dobra vijest. Razumljivo je da Vlada želi zaposliti domaće radnike. Međutim, to nije dovoljno. Moramo posegnuti za stranim radnicima. U ovom je trenutku to neophodno.

Štromar pozvao poslodavce da povećaju plaće, a radnicima poručio: "Vratite se u Hrvatsku, promijenit ćemo uvjete"

"Vlada mora odobriti kvotu za još 5000 radnika. Ako sezona podbaci, očekuje nas novi egzodus"

Zašto onda među nezaposlenima na domaćoj burzi ne možete pridobiti radnike da se zaposle?

Danas imamo 116.000 nezaposlenih, a nema sektora koji ne traže radnika.

Je li to odgovornost ministara, nedostatak strategije?

Moramo pooštriti kriterije Zavoda za zapošljavanje i ljude koji su dugotrajno nezaposleni, više od pet godina, ukoliko jednom odbiju posao treba skidati s burze.

Kako hrvatsko gospodarstvo može biti konkurentno kada nam dolazi treća liga radnika. U turizmu se to itekako osjeti, nepoznavanje stranih jezika i slično.

Radi se o tome da moramo povećavati plaće. Razumijem poslodavce da je to teško. Ali moramo dalje raditi na rasterećenjima. Vlada to i čini. Ne možemo reći da su to trećerazredni radnici. Tu se prije svega govori o radnicima iz strukovnih zanimanja koji dolaze iz trećih zemalja – BiH, Srbija, Makedonija, Kosovo, Ukrajina i taj se bazen sve više prazni. Možemo očekivati da će se morati posegnuti i za nekim drugim zemljama kao što su Filipini.

Trebamo iskoristiti sve što je na raspolaganju u Hrvatskoj, a onda ćemo morati posegnuti za stranim radnicima.

Postoji razlika između sektora, turizam vapi za nižim cijenama, ali građevinarstvu je krenulo, prostora ima za veće plaće. Slažete li se s ministrom Štromarom u toj tvrdnji?

Svi smo za to da se ljudima povećaju plaće, ali je pitanje koliko smo to u mogućnosti. Morate znati da i poslodavci moraju ulagati u inovacije, moraju pratiti trendove. Svakako trebamo dati veće plaće ukoliko želimo zadržati radnike koji jesu ovdje. Nije više pitanje da radnici odlaze jer nemaju posao, nego idu za višim standardom, to su zemlje koje imaju bolji standard od Hrvatske. To je donijelo otvorenje granice nakon ulaska u EU i Hrvatska je morala to predvidjeti i raditi na nekim kratkoročnim i dugoročnim mjerama.

Kada se pojavio nedostatak radnika HGK je inzistirao na uvođenju kvota. Sad je taj model polako pri kraju i pozdravljamo model Vlade - donošenje zakona o strancima i uvozu radnika, prije svega ukidanje kvota. To smo tražili i hvala Vladi što je poslušala glas gospodarstva.

Hoćete li tražiti od Vlade da snizi stope PDV-a u turizmu, hotelijerstvu, ugostiteljstvu?

Mislim da Vlada radi dobar posao vezano za poreznu reformu. Imali smo dva kruga porezne reforme. Ministar Marić najavljuje i treći. Dogovaramo sastanak na kojem ćemo razgovarati o dodatnim rasterećenjima za naše gospodarstvenike i nadam se da će to donijeti još kvalitetnije pomake, prije svega u povećanju plaća naših radnika i samom standardu hrvatskih građana.

