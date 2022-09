U subotu ujutro oko 4:30 u zagebačkom Trnju napadači su nasmrt pretukli zaštitara automat kluba. Gošća Dnevnika Nove TV bila je Matea Hušnjak iz Sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti.

U subotu ujutro oko 4:30 u zagrebačkom Trnju napadači su nasmrt pretukli zaštitara automat kluba.

Kako je priopćila policija, prvo je izbila svađa između zaštitara i napadača, nakon čega je uslijedio fizički napad. Zaštitar je prevezen u KBC Zagreb, ali nije bilo pomoći. Dvojica napadača su uhićena.

Cijeli slučaj prati reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica koja je razgovarala sa Mateom Hušnjak, predjednicom Sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti.

"Sektor privatne zaštite je u šoku zbog ove tragedije. Sam način na koji su napadači to učinili je brutalan i kukavički. Istraga je još uvijek u tijeku", rekla je Matea Hušnjak.

Osvrnuvši se na učestalost ovakvih slučajeva, Hušnjak je kazala da su u zadnje vrijeme sve češći i češći. "To vjerojatno ima veze sa više faktora. Visoko je poskupljenje, siromaštvo je sve veće, nasilje je u porastu. Ljudi doslovce pucaju po šavovima. Takvi su napadi sve češći i češći", kazala je.

VIDEO Policija o nasmrt pretučenom zaštitaru: "Pozivamo počinitelje da se sami jave policiji"

Poznanik ubijenog zaštitara: "Što da vam kažem, ovo je užas. On nije bio za taj posao, bio je predobar"

Komentiravši ovlasti zaštitara u slučaju napada, Hušnjak je kazala kako ne postoji nikakva priprema. "Najčešći slučajevi prilikom zapošljavanja i odlaska na objekt, na kojem ćete raditi kao zaštitar, jest to da ste tamo bačeni. Snalazite se sami kako god znate. Vi sami donosite procjene. Sami odlučujete o tome što ćete ili nećete učiniti pa ste sami za to i odgovorni", pojasnila je Hušnjak.

"Kada bi netko nožem išao na mene, zadnji izbor bi mi bio da se primim za pištolj. Dok ja otkopčam futrolu, dok ga izvučem van, dok ja otpustim osigurač i njega repetiram, netko me je već ispikao. Ono što bi eventualno pomoglo kod napada sa nožem je dobra samoobrana u vidu ruku", rekla je Hušnjak.

U ovome je slučaju, kazala je Hušnjak, problem i to što je smrtno pretučeni zaštitar bio sam.

"Takvi objekti, koji su otvorenoga tipa, a višeg sigurnosnog rizika, pod obavezno bi morali imati dvoje ljudi. To je ono što mi zapravo stalno tražimo. U ovom slučaju, to su automat klubovi ili casina. Ima još takvih objekata. Jedina pomoć ovdje bi bila da je zaštitar imao još jednog kolegu da mu priskoči u pomoć. Do pištolja nije mogao", kazala je.

Zaštitarstvo je, kazala je Hušnjak, samo po sebi opasno za sve.

"Ne samo za ljude koji su starije životne dobi. Nažalost, u sektoru imamo i umirovljenike. Ti ljudi ne bi trebali biti u ovome sektoru. To je sve škakljivo i zeznuto. Nedostaje jako puno ljudi i onda se tako krpaju rupe", zaključila je Hušnjak za Dnevnik Nove TV.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr