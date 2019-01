U subotu je održan "Dan otvorenih vrata" u Uredu predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović.

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u subotu je na Danu otvorenih vrata na temu "Za ljepšu našu - Gospodarenje otpadom" upozorila kako Hrvatska danas odvojeno prikuplja tek 28 posto otpada što nije dovoljno s obzirom da je cilj do 2020. godine dosegnuti odvajanje minimalno 50 posto korisnih sirovina iz cjelokupne mase otpada.

Navela je kako bi prema smjernicama EU države članice trebale do kraja 2025. osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje najmanje 55 posto komunalnog otpada, odnosno 60 posto do kraja 2030. te 65 posto do 2035. Kada je o ambalaži i ambalažnom otpadu riječ, cilj je reciklirati najmanje 65 posto ambalažnog otpada do kraja 2025., odnosno najmanje 70 posto do kraja 2030. godine.

"Te ciljeve i Hrvatska mora poštivati i ispuniti, a da bismo u tome i uspjeli, moramo i organizacijski i infrastrukturno uložiti znatne napore" poručila je te dodala da Hrvatsku po tom pitanju, čeka izazovno razdoblje i velik posao. "Posebno je to bitno za naše Jadransko more, za koje volimo kazati kako je najljepše na svijetu".

Drži i da je za Hrvatsku, kao pomorsku državu, s izrazito razvijenim djelatnostima vezanima uz more – turizmom, ribarstvom i pomorskim prometom, nužno što prije prionuti učinkovitom rješavanju problema morskog otpada. "Stoga je iznimno važno što je razvijanje sustava primarnog odvajanja korisnih sirovina iz otpada, odnosno razvoj kružnog gospodarstva među prioritetima hrvatske Vlade. Već je primjetna intenzivna suradnja s gradovima i općinama radi osiguranja potrebne infrastrukture, od nabavke spremnika, izgradnje reciklažnih dvorišta i sortirnica na način da se općinama i gradovima osiguraju bespovratna sredstva iz europskih fondova", rekla je Grabar-Kitarović.

Dodala je kako se treba dodatno poraditi na sustavnom informiranju i edukaciji građana o mogućnosti i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom, ali i uključiti privatne tvrtke, posebice iz dijela hrvatske ekoindustrije, koje imaju tehnološke i poslovne mogućnosti za unaprjeđenje i ubrzanje projekta gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.

Tijekom druženja u Uredu predsjednice, Grabar-Kitarović se pohvalila i druženjem s kujicom Kikom koja je na Pantovčak stigla iz virovitičkog Skloništa za životinje.