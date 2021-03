Muško novorođenče pronađeno je u prizemlju obiteljske kuće u jednoj zagrebačkoj četvrti. Identitet djeteta ni njegovih roditelja nije poznat, kao ni razlozi ostavljanja.

Dijete se nalazi u bolnici - dobrog je općeg stanja. Kako je utvrđeno, dječak je star oko dva tjedna. Uskoro će biti smješten ili u dom za nezbrinutu djecu ili u udomiteljsku obitelj.

O zbrinjavanju dječaka u obitelj ili dom odlučiti će Centar za socijalnu skrb, no sve poslije toga ići će preko suda. Što će se dalje događati, u Dnevniku Nove TV otkrila je predsjednica Odjela sudaca za mladež Lana Peto Kujundžić.

"Uvijek se kreće od poznate stvari. Ako je poznata stvar - dijete, utvrdi se koliko je staro, je li rođeno u određenoj bolnici ili nekim mjestima, je li bilo prijave da je dijete nestalo i od toga se kreće", rekla je Peto Kujundžić.

Osoba koja je napustila dijete će odgovarati. "Svakako odgovara osoba koja je zadužena za dijete. Prvenstveno su to roditelji ili roditelj, ako se radi o samohranom roditelju", kazala je Peto Kujundžić.

Otmica je potpuno drugo kazneno djelo

"Ako se radi o osobi koja je otela to dijete, onda imamo sasvim jedno drugo kazneno djelo. Ako je roditelj to učinio, onda je to kazneno djelo koje je na štetu djece i koje je u onoj obiteljskoj glavi gdje kažemo da djeca moraju biti posebno zaštićena od svojeg roditelja", dodala je Peto Kujundžić.

Propisane su kazne zatvora, navodi Peto Kujundžić. "Minimum i maksimum ne znači ništa, znači o individualnom slučaju - što se dogodilo, kakav je to bio slučaj, tko je ta osoba koja je to učinila... Hoće li netko ići u zatvor godinu, dvije ili pet - sasvim je nevažno, ali je važno utvrditi kaznenu odgovornost. Svakako će odgovarati", objasnilča je Peto Kujundžić.

Roditelji ne gube roditeljsko pravo

Na pitanje gube li roditelji roditeljsko pravo ovim činom, odgovara: "Ne. To se treba u jednom drugom postupku koji se zove građanski postupak određivati po sudu koji će ispitivati ima li taj roditelj uopće više kompetencije da bude roditelj. Ako nema - može ga se lišiti roditeljskog prava", naglasila je Peto Kujundžić i dodala da kad se roditelj liši roditeljskog prava, onda se može kretati u posvojenje.

U slučaju da se roditelj nikad ne pronađe, dijete će dobiti staratelja, navodi. "Staratelj će brinuti o njemu i sva prava koja ima zakonski zastupnik će praktički prijeći na tog staratelja koji će brinuti o tom djetetu. Najvažnije je za dijete da bude sigurno i da bude smješteno u onu obitelj koja će biti trajna obitelj za njegovu budućnost", dodala je Peto Kujundžić.

Dijete za sada nema identitet i nema imena. "Trenutno, sve je hitan postupak koji će provesti Centar za socijalnu skrb. On će smjestiti hitno dijete ili u udomiteljsku obitelj ili u instituciju. Najčešće je to Nazorova, ako govorimo o gradu Zagrebu", rekla je Peto Kujundžić.

"U tom trenutku Centar postavlja staratelja i on obavlja sve one obaveze koje je imao zakonski zastupnik", zaključila je Peto Kujundžić.

