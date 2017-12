Dnevnik Nove TV donosi rezultate Crobarometra za posljednji mjesec ove godine. Doznajte koliku potporu građana ima Predsjednica, kako građani ocjenjuju hrvatske političare, kako su ocijenjeni premijer Plenković i njegovi prethodnici u isto vrijeme svog mandata te kako su ocijenjeni Ured Predsjednice, Vlada RH i Hrvatski sabor.

PREDSJEDNICA KRITIKAMA VLADE VRATILA POTPORU BIRAČA



Predsjednica RH u dva je mjeseca vratila potporu većine građana - vidljivo je to iz redovitog Crobarometra kojeg objavljuje Dnevnik Nove TV. Trenutno njezin rad podupire 52 posto ispitanika, a ne odobrava njih 40 posto, dok 8 posto ispitanika ne zna. Nakon crnih brojki tijekom ljeta i rane jeseni kada većina građana nije odobravala njezin rad, Predsjednica je sada već drugi mjesec iznad 50 posto potpore za svoje politike. Njezin prethodnik, Ivo Josipović u istom je razdoblju, u prosincu 2012., imao potporu među 77 posto ispitanika, njih 17 posto nije odobravalo njegov rad, a 6 posto nije znalo.



KAKO GRAĐANI OCJENJUJU HRVATSKE POLITIČARE?



Predsjednica godinu završava kao najpopularnija političarka o kojoj pozitivan dojam ima 61 posto ispitanika. I cijelu godinu njezin je rejting među biračima bio od 53 do 64 posto potpore. Premijer već 9 mjeseci ne može računati na to da većina građana o njemu ima pozitivan dojam. Na početku godine krenuo je s potporom od 56 posto birača, a 2017. završava s 44 posto ispitanika koji o Andreju Plenkoviću misle pozitivno. Davor Bernardić kao predsjednik SDP-a može računati da o njemu pozitivan dojam ima svaki treći građanin, točnije njih 32 posto. A otprilike takav rejting imao je gotovo cijelu godinu. Ivan Vilibor Sinčić 2017. završava s činjenicom da o njemu pozitivan dojam ima 53 posto građana, a taj broj iz mjeseca u mjesec raste.

Božo Petrov može računati na 44 posto građana koji o njemu imaju pozitivan dojam, što je slično kao i zadnji mjesec.



PREMIJER I PRETHODNICI – TKO JE NAJBOLJI MEĐU BIRAČIMA?



Premijer Plenković može računati na potporu 44 posto birača, a kako su ocijenjeni njegovi prethodnici u isto vrijeme svog mandata? Ivo Sanader u ožujku 2005. imao je podršku 50 posto građana koji su o njemu imali pozitivan dojam, dok je njih 43 posto mislilo suprotno. No, u drugom mandatu u 12 mjesecu 2008. o Ivi Sanaderu pozitivan dojam imalo je 36 posto građana, a njih 58 posto negativan. Jadranka Kosor je u rujnu 2010. uživala potporu 36 posto birača, a o njoj je tada negativan dojam imalo 58 posto ispitanika. Zoran Milanović je u veljači 2013. uživao potporu 40 posto birača, a o njemu je tada negativan dojam imalo 56 posto ispitanika.

Na kraju godine,ocijenjen je s 3,01 ili „trojkom“. Zatokao institucija popravlja svoje ocjene među biračima i trenutno ima 2,53 ili „trojku“. No,očekivano je najlošije ocijenjen, s 1,90, što je i jedna od najlošijih ocjena u 2017. koju tako završava s „dvojkom“.Istraživanje je provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na uzorku od 977 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.