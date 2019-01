Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović komentirajući za N1 lažne montirane fotografije kojima se željelo kompromitirati potpredsjednika Vlade ministra Tomislava Tolušića, istaknula je kako treba utvrditi otkuda te fotografije, i tko ih je i s kojom namjerom plasirao, a to je pitanje za nadležne službe.

Tjednik Nacional objavio je naslovnicu s fotografijama i članak pod naslovom "Kurva i kokain u vrhunskoj montaži za kompromitaciju Tomislava Tolušića". Tjednik je naveo kako je riječ o fotomontaži, što je u analizi utvrdila i SOA, a glavni urednik Nacionala, koji je u četvrtak dao iskaz u USKOK-u, nije htio odati izvor lažnih fotografija.

"Pitanje na tim fotografijama, koje navodno postoje, jest da li je došlo do zloporabe narkotika. To je legitimno pitanje. Međutim, koliko sam čula, sam ministar Tolušić je rekao da će vrlo rado odgovoriti na sva pitanja i da će se vrlo rado testirati na droge", rekla je predsjednica u intervjuu za 'Točku na tjedan' N1 televizije.

Komentirajući fotomontažu kojom se planiralo kompromitirati potpredsjednika Vlade Tolušića, predsjednica Republike je upozorila na važnost privatnosti, napomenuvši kako ne želi da se pokuša na najprljaviji mogući način podmetati.

"Jednostavno ne želim da se, uza sve ove probleme koje imamo, još spuštamo na tu razinu da pokušamo na najprljaviji mogući način podmetnuti jedni drugima", kazala je.

Je li riječ o ugrozi nacionalne sigurnosti?

Upitana je li to, po njenom mišljenju, ugroza nacionalne sigurnosti, predsjednica Grabar-Kitarović rekla je kako sve ovisi o tome tko je te fotografije plasirao u javnost i s kojom namjerom.

"Sad ćete mi reći da govorim isto što i premijer Plenković, to je stvarno pitanje za službe i ljude koji se time bave. Dakle, sada kada je već to sve skupa izbilo kako je izbilo, treba utvrditi otkuda te fotografije i tko ih je i s kojom namjerom plasirao. Možda jest, ne bih isključila da je to dio nekakvog hibridnog djelovanja iz nekakve susjedne ili druge države, kojim se nastoji destabilizirati hrvatska Vlada, pa i sama Republika Hrvatska u ovim procesima", rekla je predsjednica Grabar-Kitarović.

"A naravno", dodala je, "ne može se isključiti niti unutarstranačke obračune, niti nekakve obračune raznih kriminalnih klanova, ali onda je to opet pitanje za pravnu državu, da riješi pitanje organiziranog kriminala i obračune na ovakav način. I u svemu tome, o čemu najviše razmišljam, jesu ministrova djeca, koja se moraju nositi u školi, među svojim kolegama", istaknula je predsjednica Republike.

"Ničija obitelj nije zaslužila biti žrtvom nečije političke funkcije", zaključila je. Cijeli intervju s predsjednicom Republike N1 objavit će u nedjelju. (Hina)