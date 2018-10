Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar u subotu je u Varaždinu izvijestio kako je ove godine pristiglo 3033 zahtjeva za subvencionirane stambene kredite za mlade ili 26 posto više nego lani.

Prošle godine, koja je ujedno i prva godina provođenja mjera Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) za subvencioniranje stambenog kredita odobrena su 2320 zahtjeva.

"To je 2320 obitelji u kojima se već sad rodilo više od 260 djece. Mjera je bila izuzetno uspješna", rekao je ministar Štromar.

Naglasio je kako je ove godine, zaključno sa 5. listopadom, pristiglo još 3033 zahtjeva što je 26 posto više nego u 2017. pa se očekuje i 26 posto više odobrenih kredita. To pak znači da je za nešto više od 5000 mladih omogućeno da osnuju svoju obitelj, dodao je.

Kad se zbroji i program POS-a, koji također provodi Ministarstvo s APN-om, zahvaljujući kojemu je dosad više od 8000 obitelji riješilo svoje stambeno pitanje, dostiže se brojka od ukupno 13.000 obitelji. To je jedan solidno veliki grad u Republici Hrvatskoj, svi ti mladi ljudi ostat će u Hrvatskoj, rekao je ministar.

Subvencija za stambeni kredit traje pet godina i povećava se za po dvije godine za svako novorođeno dijete. Subvencije se kreću od 30 do 51 posto, ovisno o indeksu razvijenosti. Najveće dobivaju oni koji namjeravaju kupiti stan ili kuću ili izgraditi kuću u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su odlučili kupiti ili izgraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba. Mladi će se za subvencionirane stambene kredite ponovo moći javiti na jesen 2019., kao i 2020.

Štromar o izgubljenom spisu: To me podsjeća na trilogiju "Kum"

Potpredsjednik Vlade na upit novinara komentirao je i aktualnu političku situaciju odnosno DORH-ov izgubljeni spis o Milijanu Brkiću.

"To je posao policije i DORH-a. Mene sve to podsjeća na trilogiju 'Kum'. Ja i građani Hrvatske ne bi htjeli živjeti u scenama iz tog filma. Zato očekujem od DORH-a i od policije kompletnu analizu, da sve odrade kao što treba. Imam povjerenja da će oni to napraviti, da ćemo imati stvarne činjenice. A kad oni naprave kompletnu analizu, onda ćemo i mi političari moći to komentirati", odgovorio je Štromar te dodao da nema informacije o tome "niti bi bilo dobro da ih ima".

Na pitanje radi li se u tom slučaju o unutarstranačkom obračunu u HDZ-u odgovorio je da se ne želi miješati "u bilo kakve sukobe ili bilo što u drugim strankama".

Štromar je rekao i kako ima povjerenja i u koaliciju HDZ-a i HNS-a.

"Treba nam stabilnost. I projekt subvencioniranih stanova dogodio se jer je Vlada bila stabilna, sada godinu i tri mjeseca. Ukoliko će biti stabilna u sljedeće dvije godine, bit će još dvaput subvencije, bit će POS-ovih stanova, obrazovna reforma će ići kraju", rekao je potpredsjednik Vlade.

Na kraju je zaključio da prijevremeni izbori ne bi bili dobri.

"Ne bi bili dobri radi stabilnosti i projekata koje provodimo. Ali ako će ih biti, spremni smo", poručio je Štromar iz Varaždina. (Hina)