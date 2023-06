Odvjetnik o bjeguncu koji se predao u splitski zatvor: "Tereti ga se da je navodno pružao moralnu potporu"

Protiv njih je državnom odvjetništvu već ranije podnesena kaznena prijava zbog sumnje u pokušaj ubojstva u Splitu, nakon čega im je određen istražni zatvor.

U pucnjavi koja se dogodila usred dana na splitskim Skalicama ranjen je Josip Čubelić, već otprije poznat policiji.

"On je došao u trenutku kada je smatrao da treba doći u zatvor u Splitu, on se sam javio, sam je došao na vrata zatvora. Njega se treti da je sjedio u vozilu dok se nešto događalo 20-ak metara od vozila i da je navodno pružao moralnu potporu, to doslovno tako stoji u istražnom zahtjevu počinitelju kaznenog djela koji je navodno ustrijelio jednu drugu osobu u potkoljenicu", kazao je Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik osumnjičenog, za Dnevnik Nove TV.

"Ja sam siguran da su se predali zbog toga što su znali da bi ta intezivna potraga koju bi je hrvatska policija vodila bi prije ili kasnije dovela do njihovog uhićenja", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.