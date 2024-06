Pred nama je vrhunac toplinskog vala, cijela zemlja u narančastom i crvenom: "Stvarno treba izbjegavati izlazak"

I dalje se nad nama zadržava veliko polje visokog tlaka zraka - anticiklona, koja nam osigurava stabilno, sunčano, vedro, ali i vrlo vruće prilike. U isto vrijeme, jedan oslabljeni frontalni sustav premješta se malo sjevernije od Hrvatske, pa će u četvrtak i do nas stići manja porcija svježeg zraka iz te fronte, zbog čega će u sjevernijim krajevima biti malo manje vruće.



Ujutro većinom vedro i toplo. Samo prolazno može biti malo oblaka. U unutrašnjosti će prijepodne zapuhati slab do umjeren vjetar sa sjevera, dok će na obali biti malo burina. Najniža jutarnja temperatura na kopnu oko 20, na Jadranu 23 do 25, a u gorju ugodnije, oko 15, no to su samo oni najraniji jutarnji sati.



Poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti sunčano i vruće, uz malu, ponegdje i umjerenu naoblaku. I dalje će puhati slab do umjeren vjetar sa sjevera, i zbog njega će dan biti malo ugodniji i podnošljiviji s maksimalnom temperaturom između 31 i 34.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano te vrlo vruće, samo uz malo oblaka u poslijepodnevnim satima. Temperatura od 33 do 345, sa slabim do umjerenim sjevercem.



U Istri, Primorju i gorju također sunčano, pretežno vedro, uz malo oblaka, no samo onih visokih, tankih i prozirnih. Na moru će puhati slab do umjeren maestral koji će ublažavati vrućinu - temperatura će inače posvuda biti između 31 i 33.



U Dalmaciji sunčano i pretežno vedro. Puhat će umjeren, a na srednjem dijelu, povremeno i jak maestral. I on će donositi ugodan i svjež zrak s mora. No, unatoč tome, bit će vrlo vruće, temperatura prilično visoka – između 34 i 37, a u Dalmatinskoj zagori i do 38.



Za cijelu zemlju je na snazi upozorenje na toplinski val, vrhunac se očekuje u petak, kad ćemo imati narančasta i crvena upozorenja i taj dan, tko može, stvarno treba izbjegavati izlazak između 10 i 17 sati.



Temperatura mora je još malo porasla, pa je sad između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najtoplije je kod Pule, Krka, Splita i Dubrovnika.



UV indeks će i sutra biti vrlo visok. Imat ćemo samo malo oblaka na nebu, i treba biti oprezan, znamo da UV zračenje prolazi kroz oblake koji nas ponekad zavaraju, čini nam se da smo sigurniji, a na kraju dobijemo opekline.



U petak dakle najtoplije. U većini kopnene Hrvatske temperatura će biti između 36 i 38, međutim, lokalno će u Posavini i Baranji rasti i do 39. Zatim za vikend manje vruće, i dalje uz dosta sunca, ali i povećanu mogućnost za jača nevremena, lokalno s tučom.



Na Jadranu većinom sunčano i vrlo vruće sljedeća tri dana, iako će i ovdje vrućina malo popustiti i temperatura će od subote biti nešto niža. Oko 33, sa slabim do umjerenim maestralom. U nedjelju poslijepodne, na sjevernom dijelu, postoji mogućnost za pljuskove i grmljavinu, no treba još malo pričekati za pouzdaniju prognozu.

Za vikend će nam biti većinom sunčano i vruće, iako manje vruće nego u srijedu i iduća dva dana. Na kopnu pri tome postoji mogućnost za pljuskove, pa i jača nevremena, i to u oba dana vikenda, osobito poslijepodne i navečer. Takva nevremena će naravno biti lokalna, pa i kratkotrajna, ali mogu donijeti obilniju kišu u kratko vrijeme, tuču i olujan vjetar.

