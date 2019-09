Iako je požar u pulskoj tvrtki za zbrinjavanje otpada ugašen, još uvijek lokalno tinja i dimi se. Vatrogasci su i dalje na terenu, pridružila im se i ekipa za očevid, a nesnosan smrad širi se gradom. Predsjednica Zelene Istre Dušica Radojčić objasnila je potencijalni rizik za zdravlje građana.

Gradonačelnik Pule Boris Miletić još nije komentirao najveći ovogodišnji pulski požar. Stanovnici Pule su zabrinuti s obzirom da se nesnošljivi smrad širio kilometrima. Mještani Šijana nadaju se da će se za tvrtku za otpad naći neka druga lokacija, jer ovdje nije samo problem požar, već smrad koji se širi tijelom cijelog ljeta. Ponajviše zbog biootpada kojeg ovdje takoder zbrinjavaju.

Predsjednica Zelene Istre Dušica Radojčić objasnila je što to zapravo znači prekoračenje vrijednosti lebdećih čestica. Naime, mjerni uređaji na AMP Kaštijun su pokazali znatna povišenja nekih parametara (lebdeće čestice) u noćnim satima nakon požara što se objašnjava kao izravna posljedica požara u prostorima tvrke Metis.

Radojčić objašnjava kako se ne radi samo o lebdećim česticama već je i problem ono što postaja ne mjeri, odnosno oni parametri koji se ne mjere na mjernoj postaji Kaštijun, a to je ono što ide u zrak izgaranjem guma i plastike. Radojčić navodi kako ta mjerna postaja ne mjeri ni dioksine, furane, benzene, a upravo to je gorilo, naglašava.

"Meni je jasno da ne treba pretjerivati i da nema mjesta panici, ali ne treba ni lagati. Treba biti iskren. U posljednje vrijeme oni koji su odgovorni, općenito izbjegavaju reći građanima ono što se stvarno događa.

Da je tako kao što kaže Zavod za javno zdravstvo, onda bi mogli svu svoju gumu i plastiku spaliti. Zašto to ne činimo? Zato što je opasno po zdravlje. To što ne treba pretjeravati i što ne postoji veći rizik po zdravlje, to ne znači da ljudi mogu biti mirni".

Radojčić naglašava da u Puli postoje samo dvije mjerne stanice. Jedna je u vlasništvu Kaštijuna i ona ne pokazuje onečišćenje zraka i parametre u svakom trenutku.

"Podaci su uprosječeni i ako se prekorači neki parametar to ne znate u istom trenutku, već na kraju dana. Imamo potrebu za neovisnim mjernim stanicama. Sve ove druge parametre koji su važni za zdravlje, mi to nemamo. Fali nam neovisna stanica koja u svakom trenutku mjeri kvalitetu zraka", upozorava.

