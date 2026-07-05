FOTO Požar na Hvaru i dalje bukti, oglasili se vatrogasci: "Izgledalo je vrlo ozbiljno..."

Nakon velikog požara koji se tijekom subote razbuktao na otoku Hvaru, na predjelu mjesta Ivan Dolac, oglasili su se vatrogasci. U objavi na Facebooku zahvalili su otočanima na pomoći i opisali teške trenutke tijekom dramatičnog gašenja požara u kojemu je, prema informacijama vatrogasaca, do kasno navečer izgorjelo oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume.

Prikazali su i fotografije s požarišta koje jasno dočaravaju užas s kojim su se borili. Požar još nije ugašen i borba sa stihijom se nastavlja, a u nedjelju hvarskim vatrogascima pomažu kolege s kopna.

"Evo sada kad je situacija puno bolja nego što je bila u popodnevnim satima, nekoliko riječi o današnjoj intervenciji u Ivan Dolcu.

Danas u 16:05h dobivamo dojavu o požaru smetlišta u Ivan Dolcu,te odmah po dojavi kreće dežurna ekipa. Zbog veličine požara podignute su sve otočke snage i 2 kanadera.

Po dolasku na požariste situacija je izgledala vrlo ozbiljna i zahtjevna,te se je gašenje baziralo na obranu kuća,koje su uglavnom spašene,ali nažalost ima nekoliko i nagorenih okućnica i starijih automobila.

U kasnim popodnevnim satima na požariste se priključuju još dva kanadera,te zajedno sa njima požar stavljamo donekle pod kontrolu.

U noć smo ušli nešto mirnije,ali sa velikim oprezom jer je fronta požara dosta velika i nepristupačna,te zbog bure moramo bit spremni na sve izazove.

Hvala svim vatrogascima sa područja otoka koji su nadljudskim naporima dali sve od sebe da obuzdaju vatrenu stihiju koja nije nimalo bezazleno izgledala.

Naravno jedno veliko HVALA za sve mještane Ivan Dolca koji su nam bili od velike pomoći i pomagali koliko god su mogli.

Sutra ujutro dolazi nam ispomoć sa kopna,te se nadamo puno boljoj i mirnijoj situaciji nego što je to bilo danas.

Svim stanovnica i vatrogascima na južnoj strani otoka želimo mirnu i ugodnu noć.

Vatrogasci Jelsa", objavili su.