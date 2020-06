Na području Kaštel Sućurca tijekom poslijepodnevnih sati buknuo je požar, doznajemo iz Javne vatrogasne postrojbe Split. Lokaliziran je nešto prije 18 sati.

Do požara je došlo na području Kaštel Sućurca. Gorjela je borova šuma, makija i raslinje. Kako doznajemo od vatrogasaca, izgorjela su gotovo tri hektara borove šume.

Požar je došao do obiteljskih kuća, no one su sačuvane. Na teren je izašlo pet vatrogasnih postrojbi - tri iz Kaštela i dvije iz Solina. Požar je gasilo pedesetak vatrogasaca koji su došli s 15 vatrogasnih vozila.

Nema informacija o šteti na gospodarskim i stambenim objektima, a požar je od 17:40 pod kontrolom. Jedan dalekovod je isključen radi sanacije.