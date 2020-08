Danas se treba sastati povjerenstvo ministra obrazovanja zbog mjera i preporuka za početak nove školske godine. Istodobno, roditelji i učenici se pripremaju za nastavu. Od 7. rujna u školskim se klupama očekuje 459.800 učenika.

Uskoro će odzvoniti kraj školskim praznicima pa su knjige za srednjoškolca Luku Rakipovića već naručene. Njegov otac Elvir ih je platio 1600 kuna.

"S time da još moramo kupiti bilježnice, a one će doći negdje do 200 kuna", rekao je te dodao da bi javno financiranje udžbenika "mnogim obiteljima pomoglo, pogotovo u ovo vrijeme korone jer su mnogi ostali bez posla ili su sa smanjenim prihodima".

Država financira udžbenike samo za osnovnoškolce. U Hrvatskoj ih je ove godine nešto manje od 316.000, dok je u srednjim školama oko 143.800 učenika. Za srednjoškolce je Zagreb osigurao i besplatne udžbenike, ali i radne bilježnice za svih 100 tisuća svojih učenika.

"Radne bilježnice i slično ne kupuje se iz državnog proračuna. već će ih, kao i prošle godine, kupiti Grad Zagreb", rekao je Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje.

Za osnovnoškolce je osiguran i besplatan prijevoz: "Imat ćemo i dodatnih 2000 osnovnoškolaca koje ćemo prevoziti budući da su njihove škole oštećene u potresu pa će ići u druge", rekao je Lovrić.

Besplatne udžbenike osigurali su i drugi gradovi

Besplatan učenički pokaz za osnovne škole osigurali su i Osijek i Zadar. Zadar će ove godine financirati i radne bilježnice, a Rijeka pomaže kroz poklon bonove u iznosu od 250 do 750 kuna.

"Mi smo pod Opatijom i sve sami moramo platiti. Košta nekih 1800-2000 kuna samo udžbenici s radnim bilježnicama", rekla nam je Franka iz Opatije.

U nabavu školskog pribora za svoju mlađu sestru krenula je Mia Mikulić: "Torbu, likovnu kutiju i nekoliko bilježnica platila sam 810 kuna nije svima to povoljno. Torbe su nekad teže i od njih samih i mislim da treba uložiti u nešto što je kvalitetno i udobno", rekla je.

Sve to košta. "Do tisuću kuna sve se može kupiti, od torbe do pribora i bilježnica", rekao je Miško Ivić, prodavač u knjižari.

Sve mora biti spremno za 7. rujna, kada će učenici popuniti klupe, ali po novim, korona pravilima.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr