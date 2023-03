Snimiti dabra u prirodi, uistinu je rijetkost, no osječkoj ekipi Dnevnika Nove TV, koju ćemo nazvati "lovci na dabrove" to je pošlo za rukom. Dabar se nakon potpunog istrebljenja vratio u Hrvatsku i to u velikom stilu. Razmnožio se do te mjere da je počeo praviti štetu.

Na rukavcu rijeke Drave ni 20 kilometara od Osijeka, prvo je izvirio glavom, a zatim zaronio u vodu ostavljajući iza sebe mjehuriće zraka. Nije prošla ni minuta, istim plivačkim stilom, stigao je drugi dabar. Nije neobično što su bili u paru, jer dabrovi su stari romantičari.

Dabar je monogamna životinja. Pravi nastambe od granja i blata i u njima živi samo jedan par. Kada dabar nađe partnera ili partnericu, ostaju zajedno cijeli život.

Najveći europski glodavac koji teži i do 35 kilograma, vratio se u Hrvatsku, a bio je potpuno nestao krajem 19. stoljeća. Izlov zbog skupocjenog krzna bio je glavni razlog. Godine 1996. u okviru projekta "Dabar u Hrvatskoj" Njemačka nam poklanja prvi par pa danas imamo populaciju od nekoliko tisuća dabrova.

Ekipi Nove TV vodič je objasnio kako ih ima i u Kopačkom ritu. Nije neobično što mu se Slavonija i Baranja sviđaju jer on uživa u vodi, čak pod njom može i gledati. Ovdje ima – sve što mu treba.

"Da im ovdje nije dobro, ne bismo ih vidjeli. Ali uživaju i posjetitelji. Možda ih ne mogu vidjeti jer su oni uglavnom aktivni predvečer i po noći. Ovdje nas okružuje bijela vrba. Nije čvrsto drvo, dakle dabru je pogodno da grize tu koru“, rekla je Varja Guttert iz Parka prirode Kopački rit reporteru Dnevnika Nove TV Tinu Kovačiću.

No pomalo je počeo raditi i štetu jer su mu slavonske oranice i usjevi – izvor hrane, a slavonske šume – privatna kiparska kolonija.

Dabar je biljojed i ima dosta lošu higijenu zuba. Prednja dva, narančaste boje, izuzetno su čvrsta i, zanimljivo, rastu cijeli život. Stoga dabar mora glodati drvo kako bi ih potrošio.

Populacija dabrova, polako, ali sigurno još će više rasti.

"Dabar je zaštićena životinja u cijeloj Republici Hrvatskoj. Može imati dva, tri pa i do šest mladih. Prirodni neprijatelji bi im u prirodi mogli biti vukovi", rekla je rekla je Guttert

Kojih ovdje nema, stoga je sasvim izgledno da ćemo se s našim današnjim prijateljima glodavcima - susresti još koji put.

