Zamislite da odete u banku i dobijete kredit s kamatom od 0,1 posto. I to se u Hrvatskoj može, ali jedino ako ste mljekar. Od subote mogu do jeftinijeg novca, a i njima samima ovakva kamata zvuči nevjerojatno. Unatoč jeftinom novcu misle da taj potez nije najbolje riješenje za njihovu situaciju.

Farmeru Stevi Margetiću kredit do 25 tisuća eura, s kamatom od 0,1 zvuči predobro pa je skeptičan.

"Ako to bude bilo, svaka čast. To je tako najvjerojatnije i vani, ali vjerojatno postoje i druge kvake kao osiguranje životinja. Razmišljam o smanjenju, a ne o tome da nešto drugo kupim" kaže Margetić.

To je trend u mljekarstvu, smanjuje se broj proizvođača, ali i muznih krava. Mikrozajmovi su jedna u nizu mjera pomoći. Ni nabava junica, ni tri pravilnika o kvaliteti mlijeka neće pomoći ovom sektoru, sada se traži smanjenje PDV-a, mljekari kažu da ni to ne bi trebalo donijeti nikakve pomake te da postoji samo jedan recept.

Povoljni zajmovi za poljoprivrednike (Foto: Dnevnik.hr) - 4

Margetić nam je ponudio rješenje istog problema. "Treba dignuti cijenu mlijeka, i nitko se oko ničega ne treba boriti, ni oko kamata, ni oko ničeg. Već pet godina se pokrivamo i stalno radimo s minusima, ne znam kako se pokrivamo, mi smo mađioničari" objašnjava Margetić.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić kaže da rezultat ne dolazi preko noći i da se u stočarstvo ulaže puno. "Vi ne možete nakon 20 godina nemara vidjeti tektonske poremećaje u pozitivnom smislu. Ovo što radimo će se vidjeti možda kad nas ne bude bilo, ali bitno je da sektor jača" kaže Tolušić.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić (Video: Dnevnik.hr)

Kompletan sektor poljoprivrede sada može i jeftinije do novca jer se uz mljekarske nude i mali zajmovi. To su mali krediti od 25 do 50 tisuća eura koji omogućavaju i do 10 godina otplate, s kamatom od 0,5 do 1 posto.

Osim poljoprivrednika do zajma mogu i prerađivači poljoprivrednih proizvoda, ali i sektor šumarstva. Na raspolaganju je pola milijarde kuna, i to preko Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr