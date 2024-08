Pogledajte ove povoljne apartmane na moru, idealne za produženi vikend koji dolazi

Za one koji su se odlučili ovog tjedna ipak zaputiti na more na produženi vikend, a još nisu uspjeli pronaći smještaj, donosimo cjenovno povoljne prijedloge iz oglasnika Bijelo Jaje na Kvarneru.

Na putovanje do kvarnerskih otoka, Opatije i Rijeke ne gubi se puno vremena, a za one koji nakon blagdana Velike Gospe mogu dobiti slobodan petak četiri dana na moru ipak su lijep predah od posla ili svakodnevnih obveza.

Apartman Sea Star 2, od 50 eura

Apartman Sea Star 2 nalazi se u blizini centra Rijeke. Kompletno je opremljen, a može primiti tri osobe. Ispred apartmana nalazi se garnitura za sjedenje. U blizini su trgovina i autobusna stanica, a do centra Rijeke stiže se za 15 minuta lagane šetnje.

Cijena je od 50 do 95 eura noćenje.

Sea Star 2 (Foto: Bijelo Jaje)

Apartmani Irena – Jadranovo, 60 €

Apartman ima 50 m2, ima odvojenu spavaću sobu, dnevni boravak, prostor za blagovanje, opremljenu kuhinju, kupaonicu i terasu. Zadnja je kuća u slijepoj ulici. Može primiti četiri osobe.

Apartman Jadranovo (Foto: Bijelo Jaje)

Stan u Njivicama, 80 eura

Apartman u Njivicama na otoku Krku. Stan se sastoji od terase, kuhinje s dnevnim boravkom, kupaonice i spavaće sobe s balkonom. Cijena je oko 80 eura u terminu.

Stan u Njivicama (Foto: Bijelo Jaje)

Apartmani Vladimir Malinska, 80 eura

Apartmani Vladimir za obiteljski odmor, 450 metara do plaže, 200 metara do trgovine i autobusnog kolodvora. Apartman A2+1, A4 i Studio apartman.

Slobodni termini od 11. kolovoza.

Apartmani Malinska (Foto: Bijelo Jaje)

Apartman Toni, kod Opatije, od 60 eura

Apartman Toni nalazi se na samom ulazu u Ičiće, na prvom katu. Sastoji se od kuhinje, dnevnog boravka, spavaće sobe, kupaonice i balkona s pogledom na more. Ima vlastito parkirno mjesto. Do Opatije se stiže za oko 15 minuta lagane šetnje. Cijena je od 60 do 120 eura za noćenje.

Apartman Toni (Foto: Bijelo Jaje)

Apartman Iva Krimeja, Rijeka, od 55 eura

Apartman Krimeja (40m²) je za dvije do tri osobe. Krimeja apartman nalazi se u gradu Rijeci, 10-15 minuta pješke do plaže Pećine ili centra grada. U blizini (5-8 minuta hoda) je trgovački centar Tower, nekoliko restorana, prekrasna Trsatska gradina. Apartman ima potpuno opremljenu kuhinju, dvije spavaće sobe. Javni parking u blizini. Iznajmljivanje apartmana moguće je i samo za jednu noć, za vikend ili kratki boravak. Za dulji boravak može se primijeniti popust.

Apartman Iva Krimeja (Foto: Bijelo Jaje)

