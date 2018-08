Trgovački sud u Zagrebu odbio je žalbu zastupnika Pan – Tvornice papira Zagreb, tvrtke čiji je osnivač i dugogodišnji direktor bio poduzetnik Marinko Mikulić, te je potvrdio rješenje iz srpnja prema kojem se otvara stečaj te tvrtke koja je, prema posljednjim podacima, do sredine svibnja imala više od 340 dana blokiran račun te nepodmirene obveze od gotovo 15 milijuna kuna.

Sud je odbio žalbu zastupnika Pan – Tvornice papira Zagreb koji su isticali da nekoliko proteklih mjeseci intenzivno radi na pronalaženju poslovnih rješenja kako bi ponovo pokrenuli proizvodnju i deblokirali račun te da postoji interes društva Dravacel d.o.o koje je voljno dati izjavu o pristupanju dugu.

Marinko Mikulić je kao zastupnik Dravacela isticao i da se na taj način poslovna situacija Pana može oporaviti te da Dravacel ima ''poslovni interes za stručnu radnu snagu i posebna stručna znanja kojima raspolažu djelatnici".

No, sud je utvrdio da izjava o pristupanju duga nije predana, ali i da Mikulić kao ovlašteni predstavnik dužnika na prethodno održanom ročištu nije imao urednu punomoć, a čak ni položeni pravosudni ispit.

Stoga je Trgovački sud potvrdio rješenje o otvaranju stečajnog postupka koje je krajem prosinca prošle godine predložila Financija agencija (Fina) navodeći kako je Pan krajem prosinca 2017. imala neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju od 193 dana i ukupnom iznosu nešto većem od četiri milijuna kuna. U međuvremenu je dug tvrtke do sredine svibnja bio povećan na 14.975.194 kune te je sud neprijeporno utvrdio da je kod dužnika ostvaren stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje.

U prijedlogu Fine navodilo se i kako prema dostavljenim podacima ta tvrtka ima 118 zaposlenih, oročen novac i otvorene račune u tri komercijalne banke te da, osim toga, Fina ''ne raspolaže drugim podacima o imovini tog dužnika''.

Prijedlog za otvaranje stečaja uslijedio je nakon predstečajne nagodbe te tvrtke potvrđene u svibnju prošle godine u kojoj je 90,6 posto vjerovnika s ukupno više stotina milijuna kuna utvrđenih tražbina prihvatilo plan financijskog restrukturiranja.

U tom planu, potvrđenom kod Fine, prihvaćene su i značajni otpisi nagomilanih dugova te tvrtke prema vjerovnicima, odnosno otpis zateznih kamata i 30 posto glavnice duga nakon čega bi uslijedila otplata duga u 84 rate i to nakon godinu dana počeka od prihvaćanja predstečajne nagodbe.

Na taj način je tražbina Porezne uprave od te tvrtke u ukupnom iznosu od čak 31 milijun kuna bila ''srezana'' na 13,85 milijuna kuna, a slično su prošle i tri tražbine poduzeća u sklopu HEP-a od gotovo 36 milijuna kuna koje su bile smanjene na oko 21,5 milijun kuna.

Dugovanja Hrvatskim vodama, ali i zagrebačkoj Vodoopskrbi i odvodnji od 16 milijuna kuna bila su više nego prepolovljena, prihvaćenim planom financijskog restrukturiranja u predstečajnoj nagodbi taj je dug bio ''srezan'' na 6,8 milijuna kuna duga.

Kao najveći vjerovnici Pana s najvećim brojem glasova u prihvaćanju takvog plana restrukturiranja navedene su dvije povezane tvrtke – Pan papirna industrija Trgopromet d.d. u stečaju, registrirana u Đakovu koja je potraživala 371, 4 milijuna kuna, ali i Pan papirna industrija Tvornica kartona i kartonske ambalaže d.o.o u Zagrebu koja je potraživala isti iznos, ali je registrirana na istoj zagrebačkoj adresi kao i ''krovna'' tvrtka Pan – Tvornica papira Zagreb.

Pan – Tvornica papira Zagreb, čiji je predsjednik uprave do kolovoza 2015. bio Marinko Mikulić, u medijima prozvan ''hrvatskim kraljem papira'' zapošljavala je gotovo 500 radnika i do 2012. ostvarivala je dobit. No, već iduće godine iskazan je gubitak od gotovo 171 milijun kuna. Te 2013. ''krovna'' Pan – Papirna industrija je prema listi poreznih dužnika Ministarstva financija dugovala čak 151 milijun kuna. (Hina)