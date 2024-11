Oči cijelog svijeta večeras su usmjerene prema Americi. Kakav će taj svijet biti ako pobijedi Kamala Harris, a kakav ako se u Bijelu kuću vrati Donald Trump, u Dnevniku Nove TV komentirala je urednica vanjsko-političke redakcije Ivana Petrović.

"Bilo tko da pobijedi, svijet će biti multipolaran. Amerika će svakako nastojati zadržati primat u tim procesima. Previše je kriznih žarišta u svijetu i nisam sigurna koliko se SAD, bez obzira na to što je supersila, može rastegnuti", kazala je na početku te dodala:

"Trump je u pretprošlom ciklusu uskovitlao američki politički i javni prostor, nešto po dobrom, a nešto i po lošem. Njegov nasljednik Joe Biden nije derogirao Trumpovu ostavštinu, što pokazuje kontinuitet u američkoj vanjskoj politici. Ako on pobijedi, zna se što svijet dobiva. Fokus će biti Ukrajina i rat na Bliskom istoku. Harris je, kad je riječ o Ukrajini, nepoznanica, a o Bliskom istoku imala je dva različita narativa, pa je pitanje kako će reagirati muslimansko biračko tijelo u SAD-u."

Ivana Petrović - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Hrvate zanima što mogu očekivati i kako će pobjeda Harris ili Trumpa utjecati na američko-hrvatske odnose.

"Trump ne voli multilateralizam, on voli razgovarati jedan na jedan i samo s velikima. Male zemlje su mu nekako nevidljive. Što se tiče hrvatsko-američkih odnosa, svi govore da su oni dobri, no rekla bih da su oni prilično nevidljivi. Najplodonosniji su bili u vrijeme našeg ulaska u NATO i nakon toga. Predsjednik Obama mnogo je napravio da Hrvatska uđe u NATO i tada su stvoreni određeni kanali s demokratima. Sada, ako pobijedi Trump, problem je s novom generacijom konzervativaca, odnosno republikanaca. Hrvatska bi u tom slučaju trebala jače ekipirati veleposlanstvo i u Washington poslati određeni profil diplomata. No, to je iz ove perspektive dihotomije Pantovčaka i Markova trga prilično nemoguće", kazala je.

Naglasila je i kako bi Hrvatska trebala iskoristiti ono što svaka američka vanjska politika podržava.

"To je Inicijativa triju mora. Bez dvojbe. I unutar toga se nastojati bolje pozicionirati prema Washingtonu te ostvariti svoj interes", naglasila je.

Cijeli razgovor s Ivanom Petrović pogledajte u videoprilogu.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Tko će upravljati svjetskom supersilom: Harris u zadnji tren promijenila strategiju, Trump ima plan ako izgubi

Pročitajte i ovo Internetska prijevara Policija upozorila građane: "Obrišite ovo i ne odgovarajte na poruku!"