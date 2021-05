Šokantne brojke razotkrila je analiza doktora Slavka Sakomana, najvećeg hrvatskog autoriteta na području liječenja ovisnosti. Izračun potrošnje temelji se na podacima znanstvenog instituta Ruđer Bošković o koncentraciji droga u otpadnim vodama Zagreba za 2019. godinu.

U prosjeku kilogram čistog kokaina na dan konzumirali su Zagrepčani 2019., upozorava doktor Slavko Sakoman i dodaje kako je to porast od 500 posto u odnosu na 2014.

"Potrošnja se najviše distribuira u dane vikenda gdje se određeni broj odraslih ljudi u okviru cjelonoćnih zabava časti kokainom. Kokain je bio gotovo sastavnica dobrog noćnog provoda u Zagrebu posljednjih nekoliko godina", kaže Sakoman, umirovljeni neuropsihijatar.

U istom razdoblju potrošnja marihuane porasla je za 300 posto pa su Zagrepčani 2019. popušili 12 i pol tona marihuane što je, prema Sakomanu, 70 tisuća džointa na dan.

"Moguće, vrlo lako moguće. Možda sad dok klubovi nisu otvoreni, ali inače sigurno. Previše? Ha, mislim previše, najbolje bi bilo da nema ništa“, smatra Jakov.

"Koliko je to sad in i koliko to ljudi koriste, toliko je to meni bolesno“, govori Robert.

"Ljudi su nesigurni pa onda ajde da se drogira pa ga boli briga. Ja nisam za to, ali mislim da je to tako“, govori Miroslav.

Na kokain i marihuanu Zagrepčani su potrošili milijardu i 700 milijuna kuna, izračunao je Sakoman prema aktualnim cijenama u maloprodaji na crnom tržištu.

S druge strane policija je te iste 2019. u cijeloj zemlji zaplijenila gotovo 16 i pol kilograma kokaina te više od 2,2 tone marihuane. Zagrepčani bi to potrošili za malo više od dva tjedna, a marihuanu popušili u dva mjeseca.

"Ja se ne bih usudio reći generalno da policija ne odrađuje svoj posao. Naravno, u manjim sredinama se neke stvari teže odrađuju nego u velikim gradovima, ali da se radi radi se", smatra kriminalist Dubravko Klarić.

Na temelju zagrebačkih podataka Sakomanova računica kaže da se u cjieloj Hrvatskoj u godini potroši više od 6 i pol milijardi kuna na kokain i marihuanu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



