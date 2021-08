Novi jači potres prodrmao je Hrvatsku. Prema posljednjim informacijama jačina je iznosila 4,7 po Richteru.

Novi jači potres oko dva ujutro probudio je građane. Prema prvim informacijama jačina je 4,8 po Richteru.

EMSC javlja da je jačina bila 4,7 po Richteru 49 kilometara jugoistočno od Zagreba i 10 kilometara jugozapadno od Siska.

Podrhtavanje je trajalo 10-ak sekundi.

"Probudio me, jako dugo je treslo", jedan je od mnoštva komentara.

"Strašno je zdrmalo i ljuljalo kuću. Crkla sam od straha", podijelila je svoje iskustvo jedna žena.



Felt #earthquake (#potres) M4.7 strikes 48 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 20 min ago. Please report to: https://t.co/1DA6lfSuR9 pic.twitter.com/vpqplqpfaE