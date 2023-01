Potres magnitude 5,9 pogodio je Grčku.

Potres magnitude 5,9 pogodio je područje istočno od Rodosa.

Grčki Seizmološki Institut izvijestio je da se potres dogodio u 14:37 po lokalnom vremenu s epicentrom od 63 kilometra jugoistočno od grada Lindosa. Dogodio se na dubini od 10 kilometara.

Nema izvješća o ozlijeđenima ili šteti uzrokovanoj potresom.

EMSC je također javio o potresu magnitude 5,9.

Navode da se potres dogodio nedaleko Rodosa, točnije 78 kilometara od otoka Rodosa u Grčkoj.

"Dugo podrhtavanje", "Trajalo je poprilično dugo", neka su od svjedočanstava na EMSC-u.

"Osjetio sam podrhtavanje i čuo duboku tutnjavu. Trajalo je možda sedam do osam sekundi, s manjim podrhtavanjem neposredno nakon njega. Najjači potres koji sam osjetio u devet godina, koliko živim ovdje", jedno je od svjedočanstava.

"Treslo je otprilike 10 sekundi", piše jedan od svjedoka na stranci EMSC.

"Slike su popadale sa zidova, a svjetla su se jako ljuljala. Moja lokacija je otprilike 70 metara iznad razine mora i nekoliko kilometara od obale grada Rodosa", piše još jedan korisnik EMSC-a.

EMSC piše da nema mogućnosti od tsunamija.

❌🌊RISK of TSUNAMI EXCLUDED Following the #earthquake ( #σεισμός ) M5.9 occurred 78 km SE of #Ródos ( #Greece ) 20 min ago (local time 14:37:07). More info at the links provided below👇

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 21 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/WShDqwO21F