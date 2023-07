Jak potres pogodio Tursku: "Bio je silovit, dugo je trajalo"

Potres magnitude 5,5 po Richteru pogodio je nešto prije 8 sati središnju Tursku. Potres se dogodio na dubini 10 kilometara, 69 kilometara sjeverozapadno od grada Osmanye i 20 kilometara sjeverno od grada Kozana u 8:44 po lokalnom vremenu, javlja aplikacija za potrese ESMC.

"Jako je zatreslo 15 sekundi", piše jedna od korisnica ESMC-a.

