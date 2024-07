Potres zatresao Baniju: "Jako je grunulo, užas!"

Bijelnik kod Siska je u utorak zatresao potres.

18 kilometara južno od Siska tlo se zatreslo na jačini od 2,8 stupnjeva prema Richteru u 10:33, priopćila je Seizmološka služba Republike Hrvatske.

Intenzitet potresa u epicentru bio je III-IV stupnja EMS ljestvice.

🔔#Earthquake (#potres) M2.4 occurred 28 km W of #Sisak (#Croatia) 6 min ago (local time 10:33:59). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/etpWQb1wXx

🖥https://t.co/102ZcPYThE pic.twitter.com/dqn4rcIj3e