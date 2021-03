Potres jačine 3,7 prema Richteru pogodio je u utorak oko dva sata iza ponoći okolicu Siska, izvijestio je Europski mediteranski centar za potrese (EMSC).

Epicentar potresa bio je 14 kilometara jugozapadno od Siska, na dubini od 2 kilometra.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.9 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/WVEPRGtZpz