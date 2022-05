Potres magnitude 3,3 po Richteru zatresao je jutros područje oko Makarske.

Potres jačine 3,3 probudio je jutros u 5:43 Dalmatince. Epicentar mu je bio u moru, 12 kilometara jugozapadno od Makarske, javlja EMSC koji je prvo objavio kako je magnituda bila 3,4, ali su je kasnije ipak smanjili. Kako pišu lokalni portali, potres se osjetio od Šibenika do Korčule.

Hrvatski seizmolozi također navode magnitudu od 3,3.

"Potres je bio kratkotrajan, sekundu, dvije, ali odjeknulo je poput bombe", jedan je od komentara na EMSC-u.

‼ No further info about this #earthquake will be displayed here. Find more at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/HDTOW2p3no

🖥https://t.co/5zQmTZBv2D