Doživjeti potres poput onoga danas, koji je zatresao zadarsko zaleđe i osjetio se čak sve do Zagreba, nikome nije ugodno. No petero ronilaca u trenutku podrhtavanja od 4,7 po Richteru našlo se – pod morem.

Ronilac Vedran Dorušić ispričao je kako je s kolegama danas bio na Pagu gdje se u uvali Sv. Nikole provodi arheološko istraživanje. Kako zbog blagdana nisu radili na istraživanju, odlučili su roniti na drugoj lokaciji.

"Kako smo svi tu, a nitko nije s Paga, odlučili smo se ujutro popeti na Sv. Vid i zapaliti svijeću za sve naše. Nakon toga plan nas vodi u uvalu Slatinu na nalazište tegula i imbreksa. Ta lokacija je blizu Stare Novalje, ali gleda na Velebit, recimo 30 kilometara od epicentra. Ideja se rodila jer nam je nedjelja i k tome još blagdan Svih svetih bio slobodan na istraživanju (ne ronimo). Stoga smo to iskoristili da idemo roniti na ovu lokaciju", počinje priču Vedran za Morski.hr.

Dok su ronili odjednom se, kaže, sve počelo tresti.

"Prvi moment ideja je da je nekom u potpunosti probio ventil, gledamo se, svi su mirni, gledaju jedni druge i sve je OK. Ali i dalje trese i ne prestaje. Misao druga potres. Osjećaj je kao da ste ispod velikog trajekta, ali nije mogao doći bez da smo ga čuli“, opisuje.

Nakon izrona svi su se pitali što se točno dogodilo. Mobiteli su im bili puni zabrinutih poruka.

"Gledamo mobitele i svi smo dobili poruke – jesi ok. Je l’ to bilo na Pagu? Potres? I naravno nama je to super, doživjeli smo potres pod morem. Svima na je to super i zapravo smo jako veseli. Bilo je zapravo čudno, nikako strašno, ali impresivno. Nitko se nije uplašio, ali svi su prvo poslije izrona pričali o tome. Naravno poslije smo zvali sve da im javimo da smo ronili za vrijeme potresa“, ispričao je Vedran Dorušić za Morski.hr.