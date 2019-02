Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja Predrag Štromar izjavio je danas da u ovom mandatu Vlade neće biti poreza na nekretnine

"Poreza na nekretnine sigurno neće biti u mandatu ove Vlade, a vjerojatno ga neće biti ni u sljedećem mandatu. Nismo spremni za to, nemam sve što bismo trebali imati. Uvođenje poreza na nekretnine bit će moguće tek kad država za to bude spremna", kazao je Štromar i dodao kako Bruxelles za sad to ne traži od države.

Na pitanje razmatra li Vlada uvođenje nižeg PDV-a na plin, odgovorio je kako to treba pitati ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića.