Nikome u posljednje vrijeme nije lako. Što radi najveća oporbena stranka SDP, kakvi su joj planovi nakon premijerove odbijenice da se s njima sastane, u Dnevniku Nove TV rekao je potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Čime se bavi najveća oporbena stranka i kakvi su joj planovi nakon što je premijer Andrej Plenković odbio sastanak s njima, za Dnevnik Nove TV je kazao potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

"Obavljamo jedan vrlo veliki krug konzultacija s javnim akterima koji su skloni lijevom centru, ne samo u političkom nego i u ekonomskom smislu. Pripremamo odgovor oporbe na Nacionalnu strategiju koja je donesena do 2030. godine, pripremamo neke nove prijedloge, zakonske inicijative za rad u Saboru koji počinje za desetak dana", objasnio je Hajdaš Dončić i dodao da su unutarstranački izbori tek prošli te da se neke stvari ne mogu odmah rješavati.

Na opasku novinara da se zastupnici SDP-a nisu vidjeli odgovara da nije bilo prostora za to.

"Sabora nije bilo dva tjedna, niti prostora za istupanje. Predsjednik koristi svoj prostor na jedan poseban i zanimljiv način. Mi smo se odlučili za sasvim drugačiji pristup. To je naša ideja i naš pristup problemu", rekao je Hajdaš Dončić.

Nije htio komentirati istupe predsjednika Zorana Milanovića. Smatra da bi se premijer Andrej Plenković i Milanović trebali "baviti sadržajem, a smanjti impresije i neke svoje doživljaje".

Očekuje povećanje broja zaraženih

Navodi da mu je žao da se raspada zdravstveni sustav i da imamo eksponencijalni rast stope zaraženih.

"Mi ćemo za desetak dana sigurno prijeći 10.000 zaraženih na dan. Šest do osam posto tog broja se hospitalizira, šest posto hospitaliziranih završi na respiratoru", rekao je Hajdaš Dončić i objasnio da je do tog broja došao prateći trendove.

"Pratite brojeve ljudi koji su zaraženi iz dana u dan. Imali smo 800, 1000, 1500 pa 2000. Mjere koje se donose apsolutno nisu dostatne. Nismo za potpuni lockdown, ali smo za neke mjere koje su u Češkoj i Sloveniji primjenjene. Da se smanji lokalna transmisija", objasnio je Hajdaš Dončić.

Između zdravlja i biznisa bira zdravlje

"Između zdravlja i biznisa uvijek biram zdravlje", objasnio je Hajdaš Dončić. "Nama će i u narednom razdoblju najviše ugroženi biti stariji i nemoćni. Mi smo ovdje kako bi štitili starije i nemoćne", objasnio je Hajdaš Dončić.

"Radi se o tome da je Vlada trebala predložiti set određenih mjera za ovo što se događa u Hrvatskoj. Dakle, ako broj dnevno zaraženih u Hrvatskoj naraste na 5000 - što se događa, a što se događa na nekim drugim brojevima. To je trebao Sabor verificirati", smatra Hajdaš Dončić i dodaje da je trebao postojati jedan određeni plan oporavka, a ne pustiti sve stihiji.

"Vjerojatno se znalo do čega će doći sada, u listopadu i studenome", dodao je Hajdaš Dončić. Smatra da Sabor mora donositi krucijalne zakone koji se tiču funkcioniranja Hrvatske, a Vlada ih treba provoditi.

O lokalnim izborima

Navodi da će SDP imati kandidata na lokalnim izborima za Zagreb. "Imat ćemo ga, o tome će odluku donijeti Gradska organizacija SDP-a", rekao je Hajdaš Dončić dodajući kako nije sklon priči okupljanja SDP-a oko Tomaševića.

"Smatram da SDP Grada Zagreba mora imati svojeg kandidata, no trenutno nemamo ime. Mislim da ćemo ga imati do 15. prosinca. Ovaj tjedan imamo sjednicu Predsjedništva i sve organizacije će dobiti preporuku da izađu s imenima do prosinca. SDP će imati ime za Zagreb", objasnio je Hajdaš Dončić.

Pljušte reakcije na HUBOL-ov poziv liječnicima iz Sabora da se vrate svom pozivu: "To je neprimjereno"

Iz Milanovićeva Ureda odgovorili Plenkoviću: ''Premijer ne govori istinu, osvježit ćemo mu memoriju..."

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr