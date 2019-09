Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Davor Majetić izrazio je u ponedjeljak iznenađenje Vladinim prijedlogom izmjena radno-mirovinskih zakona, jer bi poslodavci snosili veliki trošak otpremnina kod umirovljenja radnika u dobi ispod 68 godina.

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović u ponedjeljak je sindikatima i poslodavcima predstavio izmjene šest radno-mirovinskih zakona kojima se želi regulirati mogućnost ostanka u svijetu rada i nakon 65. godine, a kojima se također uvažavaju zahtjevi referendumske inicijative "67 je previše".

"Danas smo prvi put čuli taj prijedlog"

Aladrović je nakon sastanka izjavio da se zakonskim prijedlozima stimulira duži ostanak u svijetu rada i omogućava rad do 68. godine, no nekim zakonskim promjenama predstavnici poslodavaca ostali su iznenađeni.

"Izmjene Zakona o radu, radniku koji je do danas trebao sa 65 godinom otići u mirovinu, sada odlazak produžuju na 68 godina. Iznenađeni smo time - s jedne strane sindikati se bore za odlazak u mirovinu sa 65 godina,a s druge strane radniku prestaje radni odnos sa 68 godina života", izjavio je Majetić na marginama HAKOM-ovog 5G Dana s gospodarstvenicima i start up-ovima.

Takav zakonski prijedlog znači da poslodavci više ne mogu pregovarati s radnikom želi li on nakon 65 godine ostati raditi ili ne, jer se radniku omogućava da sam odluči želi li raditi do 68 godine.

Majetić je upozorio da takav prijedlog povećava troškove poslodavaca za otpremnine radnicima koji će se umiroviti prije 68. godine.

"Radnicima koje poslodavac više ne treba nakon 65 godine morat će ponuditi uvjete sporazumnog raskida ugovora o radu, odnosno otpremnine, što je trošak koji u potpunosti ide na teret poslodavca", rekao je.

Osim toga, poslodavci će i dalje morati pokrivati cjelokupne troškove bolovanja radnika koji su stariji od 65 godina.

"Danas smo prvi put čuli taj prijedlog, sada imamo javnu raspravu, dat ćemo svoje mišljenje nadležnim ministrima", najavio je Majetić.

Prijedlozi izmjena Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o odgoju i obrazovanju te Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju od danas su na javnoj raspravi.

HGK za kreiranje konkurentnijeg tržišta rada

Hrvatska gospodarska komora (HGK) pozdravila je inicijativu Vlade da se nastavi dijalog između sindikata, države i gospodarstvenika vezan uz najavljene izmjene zakona koji će kreirati konkurentnije tržište rada.

"Ključna riječ je poticanje, a ne penaliziranje. Prosječni radni vijek u Hrvatskoj jedan je od najkraćih u Europi i njegovo produženje vidimo kao glavni cilj državne politike," rekao je predsjednik HGK Luka Burilović istaknuvši da ljudima koji su sposobni i žele raditi to treba i omogućiti i to na što jednostavniji način.

HGK u priopćenju ističe kako nijedna strana ne smije nametati svoje uvjete, već rješenje mora biti kompromisno i ne smije biti nikakve diskriminacije po dobi.

"Uvjereni smo da će doći do kompromisa koji će odgovarajućim mjerama unaprijediti tržište rada, s posebnim naglaskom na poticanje što ranijeg ulaska mladih u svijet rada i za ostanak na tržištu rada do 65. godine", poručili su.

Smatraju da se reformama ne smije izgubiti iz vida socijalni aspekt radnog zakonodavstva, ali glavni fokus mora biti na ekonomskoj održivosti gospodarstva i mirovinskog sustava. (Hina)