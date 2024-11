I dok se početkom idućeg tjedna najavljuje novi štrajk u zdravstvu, o hakerskom napadu na najveću bolnicu u zemlji, KBC Zagreb, više nitko ni ne razmišlja.

Osim pacijenata čiji su nalazi u tom napadu nestali, a njihovo liječenje ovisilo je o njima i zbog toga bilo na čekanju. Jedna od njih, Nena, koja se bori s metastatskim rakom pluća, stala je pred kamere Provjerenog i progovorila o svom slučaju.



Da će postati dio ove priče, Neni nije bilo ni na kraj pameti. Kada se prije četiri mjeseca dogodio hakerski napad, na Rebru se liječila više od osam mjeseci. Prilikom obavljanja svojeg kontrolnog CT snimanja – trećeg po redu i onog koje bi u usporedbi s prva dva trebalo pokazati u kojem je stanju njezina bolest – čula je vijest koja ju je ostavila u šoku - njezina referentnog nalaza nema.

"Nestao mi je nalaz iz 10. mjeseca, to je prvi CT koji ja radim na Rebru, Rebro ne izdaje CD. Nalaz iz 3. mjeseca isto tako je nestao u hakerskom napadu. Doktor mi je rekao da ćemo malo sačekati da vidimo hoće li se ti nalazi vratiti pa da on može napraviti komparaciju, da usporedi pa ćemo vidjeti da li treba još nešto ili ne. No, to se naravno nije dogodilo“, priča za Provjereno Nedjeljka Todorović.



Nestali su planovi zračenja, CT snimke onkoloških bolesnika, a slučaj na koji su Provjerenom ukazali iz Koalicije udruga u zdravstvu je bez premca - pacijentu za kojeg je postojala sumnja da boluje od raka u potpunosti su nestali nalazi, pretrage i snimke odrađene na Rebru.



"Imali smo jedno javljanje pacijenta koji je potpuno nestao iz evidencije KBC-a Zagreb. Dakle, kao da se tamo nikad nije liječio, njegovi podaci su nestali“, kaže Ivica Belina, predsjednik Koalicije.



Što na ovo sve kažu u Ministarstvu zdravstva, a što u KBC-u pogledajte u večerašnjoj emisiji Provjereno u 23:45 na Novoj TV.

Pročitajte i ovo Otputovao u Budimpeštu Plenković o rezultatima izbora u SAD-u: "Već imamo iskustva s administracijom Donalda Trumpa"

Pročitajte i ovo Prošle su 2,5 godine Šef Odbora za nacionalnu sigurnost: "Zatražio sam od Vlade izvješće o padu drona u Zagrebu"