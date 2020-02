Porezni i carinski inspektori kreću u novu akciju diljem Hrvatske koja će trajati sve do iduće srijede.

Nadzorom će biti obuhvaćeni svi obveznici fiskalizacije, s posebnim naglaskom na pekarnice, slastičarnice i rent-a car tvrtke. Prema podacima Porezne uprave, broj fiskaliziranih računa povećan je za oko milijardu u siječnju ove godine, u odnosu na isti mjesec lani.

Ipak, ugostitelji upozoravaju kako ih se i dalje drakonski kažnjava zbog samo nekoliko kuna viška u blagajni, dok iz Porezne odgovaraju kako visoke kazne idu uglavnom ponavljačima prekršaja.

"Sigurno da to nije u redu i sigurno da ćemo biti protiv takve represije, jer to nije pravi način kontrole. Ono što sigurno priznamo, ako se ne izda račun, strogo ga kaznite, ali radi napojnice, nekoliko kuna zatvoriti objekat, to stvarno nema smisla", poručuje ugostitelj Stipe Knežević.

"Ne tolerira se uopće višak u blagajni. NIkad nismo zatvorili zbog dvije kune viška i ne radi se o novčanom iznosu. Raspisujemo kaznu kada se radi o neizdavanju računa, to je čisti prekršaj neizdavanja računa", pojašnjava Dalija Brkić, porezna inspektorica, Porezne uprave.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr