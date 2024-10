Pokradeni u nagradnoj igri? "U zadnjoj minuti nogometne utakmice promijenili su pravila!" Evo što kaže ravnatelj Porezne

Ekipa rubrike Poziv Dnevnika Nove TV ove nedjelje istražila je novi fijasko u nagradnoj igri Porezne uprave koja je do sada već itekako podigla prašinu.

Tko skenira najviše računa - dobit će nagradu - tako bi se ukratko mogla opisati nagradna igra porezne uprave bez računa se ne računa. Igra je zamišljena kroz šest kola - a svako od njih donosi nagrade od dvije, tri i pet tisuća eura. Već nakon prvog kola brojnim igračima pojavili su se upitnici iznad glave.

Studentica medicine Dora Gašparović odlučila se obratiti ekipi rubrike Poziv Dnevnika Nove TV nakon što ju je Porezna uprava diskvalificirala iz njihove nagrade igre.

I ona nije jedina koja se javila s istim problemom. Gdje su se autori spotakli u pisanju pravila i kako je nagradna igra države u kojoj se nagrađivala fiskalna pismenost na posljetku postala priča iz rubrike vjerovali ili ne, više pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Elvire Gašparović.

Kako bi se domogla nagrade, 22-godišnja studentica medicine bacila se na nimalo lagan posao.

"Automobilom odlazim na neke bliže lokacije kako bih sakupljala račune. Kada imam više vremena odlazim u bliže gradove kao što su Vinkovci, Vukovar ili Đakovo. Sve to da skupim što više računa sa što više prodajnih mjesta", rekla je Dora.

Otkad je krenula igrati nagradnu igru njezin podrum pretvorio se u mjesto gdje skuplja račune.

"Sve površine su prekrivene račune koji su grupirani prema izdavaču. Nakon posla ili nakon faksa prijatelji meni donose koverte pune novih računa", objasnila je Dora koja je u rujnu skupila 6600 računa. No umjesto objave da je osvojila prvo mjesto, iz porezne stiže hladan tuš.

"Odgovor koji sam dobila je jako nespecifičan. Rekli su mi sljedeće: Priređivač nagradnog natjecanja zadržava pravo u bilo kojem trenutku natjecanja diskvalificirati sudionika kod kojega je dodatnom tehničkom analizom utvrđeno kršenje pravila koje ukazuje na bilo koju vrstu manipulaciju", rekla je Dora koja je dodatno pojašnjenje tražila i kod pravnika.

"Oni su sebe ogradili ukoliko dođe do nesporazuma, u ovom slučaju Dora je isključena, oni su uputili njoj u tužbu na Općinskom sudu u Zagrebu. To je meni zastrašivanje sudionika, naročito zato što pravila nisu jasno protumačena", objasnila je pravnica Helena Počekal Valentić.

Sličnu situaciju imao je i Andrej Steven Horvat koji je u prvom krugu skupio najviše računa. U 24 dana skupio je 2858 računa. Odnosno svakog dana njih 120.

"Ja sam to radio preko WhatsApp grupe gdje sam pozivao konobare da razmjenjujemo račune. Nisam fizički obilazio i trošio te novce zato što je to nemoguće", rekao je Horvat.

Pomutnja oko ove nagradne igre krenula je upravo na ovom slučaju. Nakon medijskih naslovnica porezna objavljuje koliki je broj računa skupio pobjednik Horvat. Nekoliko dana poslije oduzima mu se nagrada.

"Tvrde da sam ja prekršio članak 11 stavak tri koji govori o automatiziranom prikupljanju i obradi podataka koji je naknadno postavljen 31. srpnja, u zadnjoj minuti nogometne utakmice su promijenili pravila", rekao je Horvat.

Pravila, kaže, nije kršio – samo je prepoznao dobru metodu. U činjenici što je profesionalni organizator nagradnih igra ne vidi ništa sporno.

"Čini mi se da je u ovom slučaju, kao i u mnogima u Hrvatskoj, problem u organizacijskom aspektu. Nije dobro zamišljeno, ima previše stvari na koje je netko zaboravio. Radi se o tome da su pravila bila štura i netko je to iskoristio i sada je lako reći da je manipulirao", objasnio je Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Dora i Andrej kažu da svoj trud neće baciti u vjetar.

"Uložio žalbu prema poreznoj i nadam se da će svi moji zahtjevi biti uredno objašnjeni", rekao je Horvat.

"Ono što mi osjećamo je jedno razočarenje. Kad je igra objavljena, mi smo rekli kćerki da se ni ne prijavljuje, da je to sigurno već za nekoga namješteno", rekao je Dorin tata Goran Gašparović.

Ravnatelj Porezne Gost Dnevnika Nove TV

Pozivu da gostuje u Dnevniku Nove TV odazvao se ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.

"Nikako ne bih rekao da je igra nedorečena. Igra je dovoljno dobra. Prije svega bih volio istaknuti što smo postigli ovom igrom. Temeljem računa koji su nama podnijeti kao neispravni, obavili smo 594 porezna nadzora te su u svima njima utvrđene nepravilnosti. Utvrdili smo i prekršaje u više od 100 slučaja i izrekli prekršajne kazne u iznosu od 275 tisuća eura", rekao je Kutleša i potom odgovorio za koga je ova nagradna igra rađena.

"Očito postoje profesionalni igrači koji se bave prikupljanjem računa, ovdje ne govorio o nagradnoj igri već o nagradnom natjecanju. Na svakom natjecanju postoje ljudi koji poštuju pravila i oni koji ne poštuju", objasnio je Kutleša.

Dalje je objasnio zašto je Dora, a zašto Andrej Steven diskvalificiran.

"Dora je konkretno prekršila pravila u situaciji u kojoj ona nije sama prijavljivala račune već se to činilo s različitih mobilnih uređaja, točnije četiri. Podijelila je vjerodajnice svoje aplikacije s drugima i samim time ostvarila je prednost koju drugi nemaju", rekao je ravnatelj.

"Što se tiče Horvata, on je skenirao račune građana koji su ih kasnije dostavljali i koji su ih i sami htjeli prijaviti, ali je on to činio prije nego što su oni svoje vlastite račune stigli prijaviti. Građani su nam dostavljali račune koje je on prijavljivao", objasnio je Kutleša.

Zatim ga je reporter Dnevnika Nove TV pitao za sljedeću situaciju. Gospođa koja je u prvom kolu osvojila prvo mjesta ukupno je skupila 2559 bodova što znači je svakog dana skenirala 82 računa. Da je svaki račun bio samo dva eura, ispada da je dnevno trošila 164 eura. Kad se to pomnoži s 31 danom u mjesecu, ispada da je potrošila 5084 eura da bi od porezne dobila 5000 eura. Znači gospođa je na kraju bila u gubitku 84 eura.

"To nije nelogično, građani se mogu udružiti i zajedno prikupljati račune. Jedan od njih treba samo prijavljivati račune poreznoj upravi kao što je i ova gospođa to radila", rekao je Kutleša.

Objasnio je i da se sve dobitnike detaljno i neovisno analizira.

"Na temelju te analize zaključujemo jesu li poštovali sva pravila nagradnog natjecanja", rekao je Kutleša.

Potom se osvrnuo na to da su i Dora i Andrej Steven rekli da će Poreznu upravu odvesti na sud zbog diskvalifikacije.

"Mi ćemo ići prema državnom odvjetništvu s obzirom na to da ovdje postoje elementi kaznenog djela. U svakom slučaju, bit će sudski epilog", rekao je Kutleša.

Za kraj ravnatelj je svim natjecateljima poručio da poštuju pravila.

"Prijavljujte račune. Oni su nama jako veliki i značajan iznos korisnih informacija. Osim ovih prekršaja, otkrili smo i niz nepravilnosti u smislu neispravnih QR kodova kod pojedinih izdavača. Tu smo izdali 532 upozorenja. Također postoji i dio onih koji ne poštuju zaštitu podataka vezanu za nagradne igre. Postoji i skupina igrača koji se profesionalno bavi cijelom ovom pričom, a isto tako, najveći dio prevara dolazi od onih koji izrađuju programe za fiskalne blagajne", rekao je Kutleša.

