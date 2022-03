Način na koji Republika Hrvatska tretira građane s invaliditetom nerijetko nije baš na visini. Nakon što se na društvenim mrežama pojavila slika javnog WC-a za osobe s invaliditetom, odlučili smo istražiti detaljnije.

Nakon što je na društvenim mrežama osvanula fotografija javnog WC-a za osobe s invaliditetom, koji je praktički korišten kao skladište, čuli smo se sa Silviom Velčić, koja je snimila fotografiju. Opisala nam je porazan tretman koji osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj svakodnevno doživljavaju.

"Radi se o javnom WC-u na molu u Rijeci", napomenula je Velčić. "Ovo je nažalost standardan tretman nas osoba s invaliditetom; postoje neki zaista dobri primjeri, ali većinom su WC-i za osobe s invaliditetom napravljeni samo kako bi se ispunila ta obaveza pa su kasnije korišteni za skladištenje nepotrebnih stvari".

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom: "Cijeli niz problema stvaramo mi kao društvo"

"Osjećaj je zaista ponižavajuć, jer u trenutku kada moram koristiti jedan od WC-a, prvo moram otići po ključ, pa zateknem takvu scenu, pa je onda potrebno vremena da se to sve isprazni... katastrofa", rekla je.

"Čula sam se i s gradonačelnikom Rijeke, koji me vrlo ljubazno saslušao i poslao mi neke brojeve pojedinih inspekcija, napomenuvši mi da ih kontaktiram. Stvar je u tome da to nije moj posao, bar ne bi trebao biti. Ja nisam ta koja bi trebala voditi računa o tome rade li inspekcije svoj posao, one bi samoinicijativno trebale voditi računa o ovim stvarima.

Prije nego što sam završila u invalidskim kolicima, ovakve se stvari nisu događale. Međutim, koliko god da je ovo iskustvo porazno i ponižavajuće, ovo je u našoj državi nažalost ustaljena praksa i tužna svakodnevnica", ispričala nam je Velčić.