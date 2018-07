Danas je počela gradnja nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca. Nasip dug gotovo dva kilometara građani će morati čekati 12 mjeseci.

Probleme poplava za brojne Karlovčane trebali bi riješiti radovi na lijevoj obali Kupe. Vrijednost radova je 3,5 milijuna kuna, a sav posao trebao bi biti gotov za 12 mjeseci.

''Područje dva kilometara koje ćemo direktno braniti ima veliko značenje i za druge ljude u nižim područjima odakle je voda s ovog područja, s obzirom na izgrađenost nasipa, dolazila i prijetila kućama'', kaže Zoran Đuroković, Hrvatske vode.

Od nasipa velika očekivanja ima i Danijel Štefan čije je dvorište bilo polavljeno. Do svog doma mogao je jedino u čizmama.

''Ne može se u grad, dan dva se ne može u grad dok se voda ne stabilizira dok se ne povuče. Onda možemo funkcionirati normalno. Inače ovako kad je ne možemo'', kaže Štefan.

No još treba napraviti oko 50 kilometara novog nasipa. Kako bi riješio pravne zavrzalme oko izvlaštenja više od 15 tisuća čestica, ministar najavljuje i novi zakon.

''Donosi prije svega ubrzanje procedura koje će u konačnici učiniti da ćemo s radovima na ostalim dionicama ovog projekta moći krenuti znatno ranije s obzirom na dinamiku koja je dosada postignuta'', rekao je Tomislav Čorić, ministar zaštite okoliša i energetike.

Pokrenutim projektom zadovoljni su i u karlovačkoj županiji. ''Čitava priča je ustrojena vrlo ozbiljno i ono sve što smo prije vikali i upozoravali da ne valja, sada su ovo prvi tragovi kada smo konačno na jednoj ozbiljnoj razini država županija i grad Karlovac'', ističe Damir Jelić, karlovački župan.

A prije svega nekoliko mjeseci box barijere spasile su karlovačka mjesta Logorište i Mekušje. Nažalost voda je ipak u neke kuće ušla. U skoro rješenje problema za svoje građane uvjeren je i karlovački gradonačelnik.

''Vjerujem da ćemo mi u sljedeće dvije tri godine stvarno imati riješen sustav obrane od poplave grada Karlovca'', kaže Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca.

A kako bi se to stiglo ministar Ćorić je poslao samo jednu poruku: ''Ajmo raditi nema druge to je to je moja poruka hvala.''





